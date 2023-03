Nach dem 1. Termin im Jänner auf der Schmelz, ging es für den 2. Termin des Vienna SWIM & RUN Winter Cups, am 26.03.2023, ins BLZ Südstadt nach Maria Enzersdorf, vor die Tore Wiens. Wieder mit dabei, die 3 großen Wiener Nachwuchsvereine Triathlonclub Kagran, Team milliSPORTS und Sports Monkeys Triathlon Club unter der Schirmherrschaft des Wiener Triathlonverbandes in Zusammenarbeit mit den Triheroes, dem Niederösterreichischen Triathlon Verband und dem Österreichischen Triathlonverband. Ganz unter dem Motto, „4 Vereine, 2 Verbände, 1 Event“, ließen es sich rund 400 Starterinnen und Starter nicht nehmen ihre Kräfte in dem top organisierten Wettkampf sportlich zu messen. Auch diesmal war die Zahl der Teilnehmer stark getrieben durch die Mitglieder der austragenden Vereine aber auch eine Vielzahl an Vereinen aus anderen Bundesländern waren mit ihren Starterinnen und Startern vertreten, denn schließlich galt der Bewerb als Qualifikationsbewerb für die Jugend- und Junioren-EM und markierte den Auftakt zum ÖTRVNachwuchscup 2023.

Wie für einen SWIM & RUN Bewerb üblich, wurde zuerst geschwommen und danach gelaufen, nach der Gundersen Methode. Nach der jeweiligen Distanz pro Altersklasse im 50 Meter Becken, ging es mit dem Zeitrückstand vom Schwimmen auf die 400 Meter Laufbahn. Das Gesamtergebnis entspricht somit dem Zieleinlauf. Im Gegensatz zum Jänner Termin, musste die Laufbahn aber nicht erst von Schnee befreit werden, denn die Sonne lachte vom Himmel und die Temperaturen waren mehr als frühlingshaft. Die Organisation war straff, ob des engen Zeitplans, daher konnte auch das Ziel sowohl Nachwuchs- als auch Age-Group Bewerb am selben Tag abzuhalten, erreicht werden. Mitgereiste Begleitpersonen und Fans fanden auf der großzügigen Tribüne ausreichend Platz.

Die beiden Eventleiter Hannes Polak und Martin Leirer boten sowohl den Athletinnen und Athleten als aus dem Publikum ein großartiges Spektakel, welches auch dem angereisten Vertreter des ÖTRV, Andreas Paschinger, merklich beeindruckte. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Verbände und Vereine über die Grenzen der Bundesländer hinaus kann sich wirklich sehen lassen und macht Lust auf weitere Events dieser Art. Der Dank gilt auch dieses Mal wieder den unzähligen Helferinnen und Helfern, die von früh bis spät im Einsatz waren und einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.