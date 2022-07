Die bereits vorab gebuchten IRONMAN World Championship Flug Tickets und die Unterkunft muss Michael Weiss doch nicht stornier. Weiss qualifizierte sich beim IRONMAN Lake Placid als einziger Österreichischer Profi Athlet für die Weltmeisterschaft auf Hawaii. Nach dem Motto “All In” bestritt er seine letzte Möglichkeit zur Qualifikation und belegte hinter dem Kanadier Cody Beals (Siegerzeit 8:15:11 Stunden) Rang zwei mit einer Zeit von 8:17:04 Stunden. Rang drei ging an den Belgier Pamphiel Pareyn in 8:23:26 Stunden. Die Entscheidung fiel auf dem letzten Halbmarathon, als der bis dahin Führende Justin Metzler mit knapp 4:30 Minuten Vorsprung plötzlich durch Krämpfe gezwungen zum Gehen verurteilt war und das Trio an Metzler vorbeilief.

Bei den Damen gewann Sarah True nach 9:00:22 Stunden mit über 16 Minuten Vorsprung auf Heather Jackson, die die schnellste Radzeit des Feldes fuhr (4:52 Stunden). Rang drei ging an Jodie Robertson (9:22:02 Stunden).