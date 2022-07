Die Verschiebung des IRONMAN Austria auf den 18. Juni 2023 löst eine Reihe von weiteren Verschiebungen in der Österreichischen Triathlon-Szene aus. Nun reagiert auch die Firma Bestzeit, Veranstalter der Challenge St. Pölten.

“Die Challenge St. Pölten ist ein traditionelles Vorbereitungsrennen für den den IRONMAN Austria”, so Christoph Schwarz vom Veranstalter. “Wir möchten unseren Athleten eine tolle Rennsaison ermöglichen, und wir haben alle Hebeln in Bewegung gesetzt, um das zu erreichen. Ein grosses Danke geht dabei an die Challenge Family, die Stadt St. Pölten, das Sportland NÖ, und alle unsere Partner und Helfer für ihre Flexibilität, dies möglich zu machen!”

Das neue Datum der Challenge St. Pölten ist der 21. Mai 2023. An diesem Datum hätte der ALOHA TRI Steyregg als Einstieg in die neue Saison stattgefunden. Veranstalter Stefan Leitner und sein Team reagierten rasch. “Der ALOHA TRI Steyregg ist der ideale Einstieg in die Triathlon-Saison und eine perfekte Vorbereitung für die Challenge St. Pölten und den Linz-Triathlon. Aus diesem Grund haben wir im Sinne der Athleten den ALOHA TRI Steyregg um eine Woche auf den 13. Mai 2023 vorverlegt.” Die Anmeldung zum ALOHA TRI Steyregg 2023 ist bereits möglich. “Obwohl derzeit viele Preise steigen, haben wir keine Anpassung des Nenngeldes vorgenommen. Wer sich frühzeitig anmeldet, profitiert doppelt.”