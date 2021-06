Am Wochenende steigt ein spannender Live Event. Xterra kommt mit einem neuen Short Track Modus zurück und fasziniert die Ausdauersport-Szene. Aus Österreich am Start auch Carina Wasle, die vom neuen Format begeistert ist: “Das neue Format ist super, mit viel Action und Spannung. Auch für die Fans ist es cool auf der Strecke, da wir 4x2km fahren und somit immer was los ist. Hier haben die Organisatoren einen UCI tauglichen Rundkurs gebaut. Wir werden zwar alle etwas angeschlagen vom schweren und langem Rennen vom Vortag sein, aber trotzdem ist Action garantiert,” so Österreichs beste Cross-Triathletin.