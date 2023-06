2023 ist der Trumer Triathlon erstmals Teil des internationalen PTO (Professional Triathletes Organisation) World Ranking Systems und hat damit einen großen Sprung auf internationaler Ebene gemacht. Das PTO World Ranking System bewertet die weltbesten Triathleten und schüttet am Ende des Jahres einen riesigen Gewinn an die Erstplatzierten aus. Um den Anforderungen gerecht zu werden, wurde das Preisgeld bei der Mitteldistanz auf gesamt € 9.500 erhöht und so stellt dieser Bewerb nun ein Bronze Tier Rennen im internationalen Wettkampfkalender dar. Die Gewinner der Mitteldistanz 2023 erhalten somit zusätzlich zum Preisgeld auch 70 Punkte für das PTO World Ranking System und können damit einen internationalen Erfolg verbuchen.

Anmeldezahlen versprechen Warteliste

Seit bereits 14 Jahren ist der Trumer Triathlon ein Highlight im Österreichischen Triathlonsport und erhielt im vergangenen Jahr gleich zwei Auszeichnungen dafür. Beim Austria Triathlon Award wurde der Trumer Triathlon Ende letzten Jahres zum drittbesten Triathlon Österreichs und von HDSports in die Top 6 der schönsten Triathlons Österreichs gewählt. „Dieser Status spiegelt sich auch bei den Anmeldezahlen wieder“, so der Organisator Josef Gruber. „Mit den aktuellen Zahlen haben wir den Stand von Vor-Corona erreicht, wir erwarten vorzeitig ausverkaufte Bewerbe über die langen Distanzen. Diese positive Entwicklung bestätigt unsere gute Arbeit in Obertrum am See!“

Ruben Zepuntke erneut auf Rekordjagd

Der Deutsche und Vorjahressieger auf der Mitteldistanz wird erneut den Streckenrekord von Weltmeister Patrick Lange in Angriff nehmen, letztes Jahr verpasste er diesen um nur eineinhalb Minuten. Neben dem Deutschen werden weitere Profi-Triathleten wie Matthias Hohlrieder, der deutsche Profi Julian Erhardt sowie der ehemalige Olympiaschwimmer Lukasz Wojt erwartet. Bei den Damen wird sich Vorjahres-Dritte Caro Lehrieder mit ihren Kolleginnen aus Österreich und Deutschland einen spannenden Titelkampf liefern.

Dringend noch Helfer gesucht

Beim Kick-Off des Organisationskomitees vergangenen Dienstag war neben dem aktuellen Stand der Dinge vor allem die Volunteersuche ein großes Thema. Um eine Veranstaltung wie den Trumer Triathlon durchführen zu können, sind in Summe um die 300 Helfer notwendig die unter anderem in den Bereichen Gastronomie, Wettkampfbüro, Labestationen und an der Strecke eingesetzt werden. Leider gestaltet sich die Suche von Jahr zu Jahr schwieriger. Bei Interesse meldet euch bitte unter event@g-sport.at. Als Dank für die Unterstützung erwartet euch ein umfangreiches Dankespaket mit Goodies, einem tollen Geschenk, Gutscheinen sowie eine Helferparty.