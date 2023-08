„Vor dieser Zuschauerkulisse, dem großen Teilnehmerfeld, der fantastischen Stimmung rund um den Jannersee und die tollen sportlichen Leistungen, bekomme ich Gänsehaut. Es freut mich sehr, dass wir nach den letzten schwierigen Jahren hier heute wieder die „Auferstehung“ des Ländle-Triathlons feiern dürfen.“, schwärmt der Präsident des Vorarlberger Triathlon Verbandes, Thomas Bader. Dazu war der Lokalmatador Leon Pauger (Pro Cycle Team Bregenz) mit am Start. Er belegte mit der schnellsten Schwimmzeit den dritten Rang. “Natürlich hätte ich hier gerne gewonnen, aber die Konkurrenz war heute einfach stärker”, resümierte der 24-jährige Bregenzer und meinte weiter: “Die Rennatmosphäre hier am Jannersee war sehr familiär. Es hat Spaß gemacht, vor heimischer Kulisse zu starten.”

Der Kampf um den Sieg bei den Männer, gestaltete sich wie erwartet, zu einem Dreikampf zwischen dem Salzburger Philipp Pertl, dem Deutschen Jannik Stoll (beide Skinfit Racing Tri Team) und dem Lokalmatador Leon Pauger (Pro Cycle Team Bregenz). Pauger setzte sich mit der schnellsten Schwimmzeit der Einzelathleten (der Staffelschwimmer Längle Linus war beim Schwimmen noch etwas schneller) sofort an die Spitze. 14 Sekunden dahinter stiegen seine 2 Verfolger aus dem Wasser. Der bekannt starke Radfahrer Stoll zeigte eine sehr starke Leistung und kam nach den 16 Radkilometern praktisch gleichzeitig mit Pertl auf die Laufstrecke. Der Salzburger übernahm auf den 4 Kilometern gleich die Führung und zeigte auf der Laufstrecke, dass er sich heute den Sieg holen wollte. Pauger hat mehr als 30 Sekunden Rückstand und konnte diesen bis ins Ziel nicht mehr wettmachen. So siegte letztendlich klar Pertl vor Stoll und Pauger.

Philipp Pertl (Skinfit Racing Tri Team) 39:43 Jannik Stoll (Skinfit Racing Tri Team) 40:36 Leon Pauger (Pro Cycle Team Bregenz) 40:58

Bei den Damen übernahm die Tirolerin Magdalena Früh (ebenfalls Skinfit Racing Tri Team) nach dem Schwimmen die Führung vor der Lokalmatadorin Larissa Burtscher (Tri Team Bludenz). Die starke Radfahrerin aus Deutschland, Stephanie Wunderle (SG Niederwangen), konnte ihren Rückstand vom Schwimmen trotz schnellster Radzeit nicht mehr wettmachen. Somit nahm Früh die Laufstrecke als Führende in Angriff und siegte, mit der schnellsten Laufzeit, mit einer Minute Vorsprung klar. Burtscher konnte an diesem Tag ihre Radstärke nicht ausspielen und musste sich am Ende mit dem 5. Rang zufrieden geben.

Magdalena Früh (Skinfit Racing Tri Team) 46:05 Stephanie Wunderle (SG Niederwangen) 47:07 Sigrid Mutscheller (SG Niederwangen) 48:35

Bei den 26 Staffeln, bei denen viele prominente Namen und lokale Größen mit dabei waren, setzte sich das Team Skinfit (Alan Jacq, Micheal Quendler und Mayer Jakob) vor Team Formart (Andreas Rüscher, Mathias Brändle und Maximilian Mehele) und Skinfit Racing & Friends (Martin Bader, Alexander Steurer, Lukas Pertl) durch.

U.a. war der ehemalige Giro d’Italia Etappensieger und Etappensieger der Österreich-Radrundfahrt, Paul Ackermann mit dabei. Er erzielte mit 19:15 die klar schnellste Radzeit des gesamten Feldes. Dazu Matthias Brändel, Martin Bader, Jakob Mayer, u.v.a.m.