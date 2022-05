Am 11. und 12. Juni 2022 findet bereits zum fünften Mal der City Triathlon Wels statt. Fast auf den Tag genau vor vier Jahren wurde dieses Spektakel zum ersten Mal in Wels abgehalten. Nach dem Motto „Alles fängt mal klein an“ entwickelt sich auch der Wels Triathlon stetig weiter. Von Anfang an wollte das OK-Team rund um Thomas Alt einen außergewöhnlichen Triathlon kreieren. Seither hat sich der Bewerb von Jahr zu Jahr gesteigert. 2022 wird wieder ein Europacup der Junioren ausgetragen und somit wird die internationale Elite der europäischen Youngsters erwartet.

Aber nicht nur international, sondern auch national werden sich Mitte Juni die Topstars in die Traun stürzen. Zum ersten Mal werden die österreichischen Staatsmeisterschaften in Wels durchgeführt. Aus diesem Grund stellt sich der Veranstalterverein 1. Welser Schwimmklub der Herausforderung einer zwei Tages Veranstaltung, die vom gesamten Teilnehmerfeld hoch geschätzt wird.

Vom Start wird in der Traun geschwommen und beim Schwimmausstieg in die beeindruckende 175m lange Wechselzone gewechselt. Weitere Highlights danach werden die 50 Kurven in der Innenstadt mit dem Rad sein und die einzigartige City-Kulisse auf der Laufstrecke, die über den Burggarten auf den Stadtplatz und durch das Welser Wahrzeichen, den Ledererturm führt.

Während bei der Auftaktveranstaltung 2018 gerade einmal 84 Triathleten dabei waren, werden 2022 rund 400 Teilnehmer an den Start gehen.

Die Zuschauer erwartet auch dieses Jahr wieder eine spannende Veranstaltung und wer nicht vor Ort dabei sein kann, der hat die Möglichkeit sich den kompletten Bewerb via Live-Stream anzuschauen. In Echtzeit oder späterals Aufzeichnung.