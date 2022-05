Zehn der Top-Favoriten für The Championship am Sonntag gaben auf der heutigen Pressekonferenz einen Einblick in ihre Erwartungen für das Rennen. Bei einem Feld dieser Klasse wird der Kampf um einen Anteil an den 100.000 Euro Preisgeld einen großartigen Triathlon-Tag bieten, auf den sich alle freuen.

Titelverteidigerin Lucy Buckingham (GBR) sagte, es sei ein “großer Schock” für sie gewesen, im letzten Jahr gegen ein so starkes Feld zu gewinnen, und sie freue sich darauf, ihren Titel an einem Tag zu verteidigen, der hart zu werden verspricht.

“Die Strecke ist sehr anspruchsvoll, obwohl die Radstrecke flach ist, kann man leicht zu hart fahren, und die Laufstrecke mit den verschiedenen Untergründen ist sehr anspruchsvoll, es wird also ein harter Tag am Sonntag!”

Gustav Iden (NOR), die aktuelle Nummer 2 der PTO-Rangliste, sagte, er wolle nach der Enttäuschung, nicht in St. George starten zu können, etwas Positives tun.

“Ich habe versucht, so lange zu täuschen, bis ich es in St. George schaffe, aber leider habe ich es nicht geschafft! Ich hatte ein paar Tage, an denen ich wirklich nicht ich selbst war, nicht nur körperlich, sondern auch geistig – ich musste etwas Positives tun und fand mit The Championship die perfekte Gelegenheit, mich auf die richtige Einstellung einzustellen. Ich habe gehört, dass die Laufstrecke brutal ist, und Lucy hat das gerade bestätigt, also werde ich versuchen, nicht zu hart Rad zu fahren und zu sehen, was ich beim Laufen noch im Tank habe. Meine Fitness ist nicht die beste, aber wir werden sehen, was am Sonntag passiert.”

Emma Pallant-Browne (GBR) sagte, ihr Zusammenbruch beim Clash Miami habe ihr einen Schrecken eingejagt, aber sie sei jetzt wieder in Form.

“Miami war beängstigend für mich, und ich habe danach einen echten Rückschlag erlitten, was ungewöhnlich für mich ist, aber ich hatte eine Auszeit, und jetzt habe ich mich wieder aufgebaut und fühle mich gut. Ich liebe definitiv hügelige Radstrecken, was hier nicht der Fall ist, aber die anspruchsvolle Laufstrecke macht super viel Spaß und es ist ein ehrlicher Kurs, besonders mit der 20-Meter-Drafting-Regel.

Frederic Funk (DEU), der im letzten Jahr bei The Championship den dritten Platz belegte, sagte, er fühle sich in diesem Jahr in noch besserer Form.

“Ich fühle mich auf jeden Fall besser als im letzten Jahr, denn letztes Jahr war ich vor dem Rennen verletzt, aber jetzt denke ich, dass ich wirklich fit bin, und es würde viel bedeuten, hier am Sonntag zu gewinnen, vor allem, weil ich der erste seit langer Zeit wäre, der Gustav schlägt!”

Ashleigh Gentle (AUS) sagte, sie freue sich darauf, gegen ein starkes Feld anzutreten und es als wertvolle Lernerfahrung zu nutzen.

“Ich habe mich entschieden, auf die Mitteldistanz umzusteigen – ich würde nicht sagen, dass ich es schon ganz verstanden habe. Es ist eine großartige Gelegenheit, hier gegen diese Frauen anzutreten – hier lernt man am meisten, wenn man gegen solche Kaliber antritt, und deshalb bin ich hier und freue mich sehr darauf. Der Sieg in Miami war ein wirklich großartiger Tag – er kam mir sehr gelegen, denn es war sehr heiß und schwül, genau wie bei mir zu Hause in Brisbane. Wenn ich hierher komme, fühlt es sich frisch an und ich kann tatsächlich atmen, das ist schön! Dieser Kurs ist ganz anders, aber deshalb bin ich hier, und ich freue mich darauf, mich auf verschiedenen Kursen herauszufordern, damit ich herausfinden kann, was ich gut kann und wo ich mich verbessern muss.

Fenella Langridge (GBR) startet nach einem achten Platz in St. George zu ihrem wichtigsten Rennen des Jahres, dem DATEV Challenge Roth.

“St. George war zweifelsohne das härteste Rennen, das ich je bestritten habe. Hier beginne ich meinen nächsten Block und dann führen alle Wege nach Roth. Es ist eine so prestigeträchtige Veranstaltung und die Mädels, gegen die ich antrete, sind so stark, dass es fantastisch wäre, auch nur in die Nähe der Spitze zu kommen – es könnte am Sonntag so oder so ausgehen!”

Kyle Smith (NZL) läuft zwei Wochen nach St. George ebenfalls ein Rennen und sagte, er sei zwar müde, aber mit dem Kopf voll bei der Sache.

“Die Muskeln fühlen sich nicht schlecht an, ich bin definitiv müde, aber das ist zu erwarten, wenn man eine lange Reise hinter sich hat – es wird kein einfacher Tag, aber man muss sich darauf konzentrieren und weitermachen. Letztes Jahr war ich hier beim Collins Cup und bin mit Gustav gefahren, und leider lag ich auf der Radstrecke horizontal! Es wäre gut, wenn ich die Strecke dieses Mal schaffen würde, denn es wäre etwas ganz Besonderes, bei einem großen Event wie diesem das Ziel zu erreichen.

Daniela Bleymehl (DEU) sagte, sie freue sich auf das Rennen, nachdem sie nach der Geburt ihrer Tochter vor 10 Monaten einige Zeit pausiert hatte.

“Es war eine Weile ohne Rennen für mich, als ich in Südafrika gewann, was ein großartiger Tag war, und jetzt freue ich mich darauf, wieder hier zu sein. Ich bin das Rennen 2019 gefahren und ich habe das Gefühl, dass ich nach der Geburt wieder einsteigen möchte.”

Mikki Taagholt (DEN) sagte, er liebe es, gegen ein starkes Feld zu fahren und fühle sich stark.

“Ich fühle mich ziemlich gut, wenn ich in dieses Rennen gehe. Ich fühle mich nach Salou besser und freue mich auf das Rennen – es ist ein ziemlich starkes Feld, ich liebe die Atmosphäre und ich liebe es, gegen die großen Namen zu fahren, und ich freue mich darauf, hier zu sein und zu sehen, was ich am Sonntag tun kann. Ich muss im Moment sein und die richtigen Entscheidungen auf der Strecke treffen – es wird wahnsinnig hart, aber genau das macht den Spaß aus.”

Richard Varga (SLK) sagte, es sei toll, zu Hause zu starten, und er genieße den Vorteil, den es ihm verschaffe.