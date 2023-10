Beim erstmals in Rom (ITA) ausgetragenen Weltcup lief Lisa Perterer heute als beste Österreicherin über die Sprintdistanz in die Top 20. Bei den Herren gab es durch Martin Demuth und Leon Pauger zwei Top 30-Plätze.

Therese Feuersinger, Julia Hauser und Lisa Perterer konnten sich heute nach 750m Schwimmen im Süden der italienischen Hauptstadt auf dem Rad in die erste große Verfolgergruppe kämpfen. Nach 20 anspruchsvollen und harten Radkilometern kamen sie knapp hinter dem Führungstrio in die zweite Wechselzone. Die Ausgangslage also gut für die abschließenden fünf Laufkilometer. Leider konnten die ÖTRV-Asse ihre Laufstärke heute aber nicht ausspielen. Als 17. überquerte Perterer heute als beste Österreicherin die Ziellinie. Unmittelbar hinter ihr landete Feuersinger auf dem 21. und Hauser auf dem 25. Platz. Erneute Rückprobleme verhinderten bei der Wienerin heute eine Platzierung weiter vorne: „Ich habe seit Pontevedra (Anm.: WM-Serienfinale vor zwei Wochen) einige Behandlungen für den Rücken absolviert und dachte, es wäre wieder alles ok, doch die hohe Belastung war dann doch noch zu viel“, so Hauser. Nina Eim führte einen deutschen Doppelsieg an.

Ergebnis Weltcup Rom (ITA), Damen

1. Nina Eim (GER), 59:26min

2. Marlene Gomez-Göggel (GER), 59:31min

3. Cathia Schär (SUI), 59:35min

17. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K), 1:00:43h

21. Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T), 1:01:06h

25. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W), 1:01:49h

33. Sara Vilic (3athlon Kärnten, K), 1:02:51h

Solide Resultate bei den Heren

Bei den Herren war es abermals Martin Demuth, der nach dem Schwimmen den Sprung in die erste Radgruppe schaffte und dort für ein hohes Tempo sorgte. Dahinter befanden sich die weiteren Österreicher Leon Pauger, Philip Pertl, Peter Luftensteiner und Jan Bader. Die Führungsgruppe konnte die Verfolger auf Distanz halten und mit gutem Vorsprung in die T2 einfahren. In einer Laufentscheidung lief Demuth auf Rang 28 über die Ziellinie. Kampfgeist bewies trotz einer kaputten Schaltung nach einem Schlagloch auf den ersten Kilometern der Bregenzer Heeressportler Leon Pauger, der hinter dem Niederösterreicher auf Platz 29 lief. Philip Pertl wurde 35. und Peter Luftensteiner belegte nach seinem Weltcupebüt in der Vorwoche den 43. Platz. Jan Bader, der heute sein Weltcupdebüt feierte, wurde 47 und sammelte erste wichtige Erfahrungen auf diesem Niveau. Der Sieg ging an den großen Favoriten Vasco Vilaca (POR).

Demuth über seinen Top 30 Platzierung: „Es war ok. Das Ziel war natürlich Top 15, aber es war der am stärksten besetzte Weltcup heuer. Die Radstrecke war sehr selektiv, was mir entgegen kam. Nächste Woche gibt es in Brasilien die nächste Chance für gute Olympia-Qualifikationspunkte!“

Noch fünf Weltcupbewerbe stehen in dieser Saison auf dem Programm. Die nächste Chance auf gute Weltranglisten- und Olympia-Qualifikationspunkte für Österreichs Athlet:innen gibt es bereits kommende Woche bei den Weltcups in Chengdu (CHN) bzw. eben in Brasilia (BRA).

Ergebnis Weltcup Rom (ITA), Herren

1. Vasco Vilaca (POR), 53:39min

2. Arnaud Mengal (BEL), 53:43min

3. Simon Henseleit (GER), 53:45min

28. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, NÖ), 55:26min

29. Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V), 55:35min

35. Philip Pertl (TRI-TEAM Hallein, S), 56:08min

43. Peter Luftensteiner (PSV Tri-Linz, OÖ), 57:17min

47. Jan Bader (SU Triathlon Wiener Neustadt, NÖ), 57:28min