An einem unglaublichen Renntag bei The Championship krönten sich Gustav Iden (NOR) und Sara Perez Sala (ESP) zu den Champions von The Championship 2022, an einem Tag, der von starken Winden und heissen Temperaturen geprägt war.

Vor dem Rennen hatte Iden seine Form nach seinem enttäuschenden Ausscheiden in St. George Anfang des Monats noch heruntergespielt, doch nach einem anspruchsvollen Schwimmen und einem harten Radfahren zeigte er beim Laufen seine wahre Klasse und holte sich den Sieg trotz einer Reifenpanne in der Wechselzone. Er pokerte, pumpte nur Luft auf und zum Glück hielt es. Das Schwimmen verlief weitgehend nach Plan, wobei der Lokalmatador Richard Varga (SLK) als Erster in 23:22 aus dem Wasser stieg und Josh Amberger (AUS) mit nur 20 Sekunden Rückstand dicht auf den Fersen war. Eine Minute später kam eine große Verfolgergruppe mit Pieter Heemeryck (BEL) und Miki Taagholt (DEN) aus dem Wasser. Während Varga auf den ersten Kilometern die Führung behielt, schlossen Heemeryck und Taagholt bald zu ihm auf, und gemeinsam hielten die drei die Verfolgergruppe für den Rest der Radstrecke auf Distanz, wobei Heemeryck die Führung übernahm. Iden schaffte es aber, Kontakt zur Verfolgergruppe aufzunehmen, zu der auch Thor Bendix Madsen (DEN), Thomas Steger (AUT) und Kyle Smith (NZL) gehörten. Als die Führenden mit nur 1:30 Vorsprung in die T2 einfuhren, hatten sie viel zu tun, um einige der stärksten Läufer des Sports auf Distanz zu halten. Und es dauerte nicht lange, bis diese Läufer ihre Form zeigten. Nach der Hälfte der zweiten Runde hatte sich Iden scheinbar mühelos auf den ersten Platz geschoben und blieb dort, um den Sieg zu erringen, während Heemeryck den Preis für seine harte Arbeit auf dem Rad bezahlte und vom ersten auf den neunten Platz zurückfiel. Trotz einer 30-Sekunden-Strafe wegen Überfahren der Dismount Line gelang es Varga zur Freude seiner slowakischen Fans, Steger in 3:45:05 auf den zweiten Platz zu verweisen, während sich Steger in 3:46:33 mit dem dritten Platz begnügen musste. Taagholt und Smith ließen sich nicht lumpen und begeisterten das Publikum mit einem Sprintfinale, aus dem Taagholt als Sieger hervorging und die Ziellinie mit nur einer Sekunde Vorsprung vor Smith überquerte.

“Ich hatte beim Schwimmen sehr zu kämpfen”, sagte Iden. “Das Schwimmen verlief für mich nicht optimal, und dann hatte ich einen Reifen ohne Luft, aber zum Glück konnte ich mir von den Freiwilligen schnell eine Pumpe besorgen. Zu Beginn des Radfahrens hatte ich Mühe, die Leistung zu halten. Aber ich habe mich langsam herangetastet und am Ende habe ich es geschafft – hier den Sieg zu holen ist unglaublich! Es ist wirklich hart, hier auf dem Gras zu laufen, aber ich denke, ich habe weniger gelitten als andere, es ist so anspruchsvoll, aber ich denke, ich bin gut zurechtgekommen!”

Auch bei den Frauen verlief das Schwimmen wie erwartet: Lucy Buckingham (GBR) verließ das Wasser in 24:53 Minuten, Perez Sala lag nur drei Sekunden zurück. Mit einem Vorsprung von mehr als 1:30 auf die nächste Verfolgerin, Fenella Langridge (GBR), fuhren Buckingham und Perez Sala während des Radfahrens zusammen und wechselten sich an der Spitze ab, um sicherzustellen, dass sie so viel Abstand wie möglich zwischen Langridge und Sarissa de Vries (NED) bringen konnten. Emma Pallant-Browne (GBR) wurde von einer Biene gestochen und verlor dadurch den Anschluss an die Verfolgerinnen. Am Ende der Radstrecke hatten Buckingham und Perez Sala einen Vorsprung von 1:30 auf Landridge und de Vries, während Ashleigh Gentle (AUS), Pallant-Brown, Daniela Bleymehl (DEU) und Lucy Byram (GBR) über sieben Minuten zurücklagen. Auf der Laufstrecke setzte sich Perez Sala schnell von Buckingham ab, und obwohl Buckingham sie in der dritten Runde wieder einholte, konnte sie das Tempo nicht halten, und Perez Sala holte sich in 4:08:19 den ersten großen Sieg ihrer Karriere. Hinter den beiden setzte sich Pallant-Browne systematisch von den Läuferinnen ab, zuletzt von Buckingham in der letzten Runde. Sie legte den schnellsten Laufsplit des Tages von 1:17:19 vor und lief in 4:10:12 auf den zweiten Platz. Buckingham komplettierte das Podium in 4:11:05.

“Im Moment fühle ich mich wirklich müde, aber das ist ein Traum, ich bin sehr glücklich”, sagte Perez Sala. “Ich glaube, das war mein bestes Rennen überhaupt. Ich bin gut mit Lucy geschwommen und auf dem Rad habe ich mich richtig gut gefühlt und meine beste Leistung überhaupt erbracht. Beim Laufen habe ich mich in den ersten beiden Runden stark gefühlt, aber die letzte Runde – wow, das war wirklich hart und ich war wirklich müde und meine Beine taten wirklich weh, also war ich wirklich froh, dass ich ins Ziel gekommen bin! Am Ende der zweiten Runde fing ich an zu denken, dass ich nur laufen muss, um vor Emma zu bleiben. Ich wollte gewinnen und ich gab alles. Auf den letzten zwei Kilometern wusste ich, dass ich es geschafft hatte – es war ein großartiger Tag, es war unglaublich!”

Über 1.130 Athleten aus 42 Nationen nahmen an The Championship in der x-bionic sphere in Šamorin, Slowakei, teil.