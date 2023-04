Die Radausfahrt am 29. April 2023 lädt alle ein, die auf der offiziellen Radstrecke des IRONMAN Kärnten – Klagenfurt, Austria fahren und dabei das IRONMAN Feeling erleben möchten. Ob als Trainingsausfahrt oder als gemütliche Fahrt in angenehmen Tempo, die Radausfahrt ist kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Kommt am Samstag, 29. April zum Seepark Wörthersee Resort Klagenfurt, dem offiziellen Rennhotel, und verbringt einen schönen Tag auf dem Rad.

Das IRONMAN Kärnten – Klagenfurt, Austria Trainingscamp von 28. April bis 01. Mai ist die perfekte Vorbereitung für deinen IRONMAN und fokussiert sich auf den entscheidenden letzten Monat vor dem Event. Das Seepark Wörthersee Resort Klagenfurt als offizielles Rennhotel lädt dabei zum Training mit Mag. Helmut Wolf, diplomierter Trainer und Triathlet, ein. Neben den Swim-, Bike- und Run-Skills geht es an diesem Wochenende auch um die Mental-Skills sowie weitere Specials.

Alle Informationen über die Radausfahrt und das IRONMAN Kärnten – Klagenfurt, Austria Trainingscamp findest du hier >> https://www.ironman.com/im-austria-register#sideevents