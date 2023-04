Bald ist Showtime bei The Championship: Mehr als sechzig Profi-Athleten werden am 21. Mai auf der x-bionic® sphere in Šamorín, Slowakei, um den Sieg beim Flaggschiff-Event der Challenge Family kämpfen. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren werden wieder zahlreiche Weltklasse-Triathleten an den Start gehen, die bis zum letzten Meter um den Sieg kämpfen werden.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Meisterschaft wird nicht in der Donau geschwommen, sondern in dem parallel zur Donau verlaufenden Kanal, der auch beim letztjährigen Collins Cup genutzt wurde. Dieser Kanal bietet nicht nur saubereres, sondern auch ruhigeres Schwimmwasser und einen kürzeren Lauf zur T1. Das könnte ein Vorteil für Frederic Funk sein, der oft knapp hinter den schnellsten Schwimmern aus dem Wasser kommt und sich dann auf sein starkes Radfahren verlassen muss, um mit einem außergewöhnlichen Lauf noch eins draufzusetzen. Der deutsche Weltklasse-Athlet gilt als einer der besten Mitteldistanz-Athleten der Welt. Mit seinen Siegen bei der Challenge Mallorca und der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee hat er sich für das diesjährige Rennen qualifiziert, außerdem wurde er bereits Dritter bei der WM 2021.

Allerdings muss sich Funk mit Aaron Royle auseinandersetzen, der für seine starke Schwimmleistung bekannt ist, sowie mit dem Radfahrer und Läufer Thomas Bishop, der in dieser Saison bereits einen zweiten Platz beim Clash Miami und einen Sieg beim BCI Challenge Puerto Varas auf dem Konto hat. Und nicht zu vergessen Matt Hanson aus den USA, der in Puerto Varas ebenfalls auf dem Podium stand und vor allem wegen seines fast wahnsinnig starken Laufs gefürchtet ist.

Bei den Frauen kehrt Titelverteidigerin Sara Perez Sala nach Šamorín zurück. Die Spanierin hat sich in den letzten Jahren besonders schnell entwickelt und wird von Jahr zu Jahr stärker. Ihr Sieg bei der letztjährigen The Championship, als sie mit großem Vorsprung gewann und dabei unter anderem Emma Pallant-Browne, Lucy Buckingham, Fenella Langridge und Ashleigh Gentle hinter sich ließ, war die Krönung ihrer bereits sehr erfolgreichen Karriere.

Neben Perez Sala kehrt auch Langridge in diesem Jahr zu The Championship zurück. Nachdem sie 2022 den Challenge Family World Bonus gewonnen hat, möchte sie nun auch den prestigeträchtigen Sieg bei The Championship in ihren Lebenslauf aufnehmen. Dasselbe gilt für Lucy Byram: Sie wurde im letzten Jahr Neunte, ist aber mit einer erstaunlichen Form in das Jahr 2023 gestartet. Im vergangenen Monat holte sie zwei spektakuläre Siege in Folge: Zuerst gewann sie das Clash Miami und nur eine Woche später triumphierte sie auch bei der BCI Challenge Puerto Varas, was sie zu einer ernsthaften Anwärterin auf den Sieg macht.

The Championship findet in der olympischen Trainingsstätte x-bionic® sphere in Šamorín, Slowakei, statt. Die nationalen Meisterschaftsrennen über die Kurzstrecke werden am Samstag, den 20. Mai, ausgetragen, während das Hauptrennen über die Mitteldistanz mit der 20-Meter-Non-Drafting-Regel am Sonntag, den 21. Mai, um 8:30 Uhr MESZ beginnt. Die vollständige Berichterstattung wird auf www.challenge-family.live zu finden sein. Weitere Informationen unter www.thechampionship.de.