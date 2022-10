IRONMAN kündigte heute kurzfristig für den IRONMAN World Championship Triathlon 2022 Änderungen an der Strecke und Verbesserungen für die lokale Bevölkerung an.

Die Änderungen an der Strecke und der Wechselzone zielen darauf ab, die Zugänglichkeit und den Verkehrsfluss für die Gemeinde Kailua-Kona und andere Teile der Big Island of Hawai`i während der Rennwoche zu verbessern und gleichzeitig die Athleten besser in Szene zu setzen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Veranstaltung wird die IRONMAN World Championship 2022 als zweitägige Veranstaltung am Donnerstag, 6. Oktober und Samstag, 8. Oktober 2022 stattfinden.

Für die IRONMAN World Championship 2022 werden Teile der Rad- und Laufstrecke geändert, um den Verkehrsfluss und die Beteiligung der Bevölkerung zu optimieren. Die Athleten werden sowohl für die Rad- als auch für die Laufstrecke die südlichen Fahrspuren des Queen Ka`ahumanu Highway von der Palani Road bis zum Kaiminani Parkway nutzen, während die nördlichen Fahrspuren von der Palani Road bis zum Kaiminani Parkway nun für den öffentlichen Verkehr freigegeben sind. Diese Anpassung ermöglicht vor allem eine bessere Erreichbarkeit des Ellison Onizuka Kona International Airport in Keahole, während der Highway als Teil der Rad- und Laufstrecke erhalten bleibt.

Um den Verkehrsfluss zu überwachen, werden mehr als 100 Polizeibeamte an den wichtigsten Kreuzungen entlang der Strecke dafür sorgen, dass Fahrzeuge und Radfahrer in ihren jeweiligen Fahrspuren bleiben. Für die anfallenden Überstunden zahlt IRONMAN der lokalen Polizei 240.000 USD, wie lokale Medien berichten.

Damit die Profisportler noch besser beobachtet werden können, wird ihre Wechselzone vom Pier an einen neuen Standort am Ali`i Drive verlegt, in unmittelbare Nähe der Ziellinie. Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Sicht auf die Profis während der kritischen Abschnitte des Rennens, sondern auch eine bessere Verteilung der Altersklassenathleten auf dem Pier. Zusätzlich,

wird die Startlinie für die Athleten zum Radfahren um 120 Meter verschoben und der Wendepunkt für die Radstrecke in Hawi entsprechend 120 Meter verschoben. Weitere Änderungen am Austragungsort der IRONMAN World Championship 2022 betreffen die erste Meile der Radstrecke, bei der die Athleten einen kleinen Umweg um das Target Center nehmen; dies ermöglicht einen besseren Zugang der Gemeinde zum alten Flughafen und die Einrichtung von mehr Parkplätzen und einem von zwei neuen Shuttle-Standorten für das Rennen.

Die Zuschauer können das Renngeschehen von verschiedenen Plätzen und Ecken entlang der Schwimm-, Rad- und Laufstrecke verfolgen. Außerdem wird vom 5. bis 8. Oktober ein ständiger Shuttle-Service für Athleten, Zuschauer und Freiwillige angeboten.

8. Der Keauhou to Kona Shuttle Service wird entlang des Ali`i Drive vom Keauhou Shopping Center zum Hale Halawai Park zwischen 3:45 Uhr und 7:00 Uhr an beiden Wettkampftagen angeboten. Der Kona Area Shuttle Service wird an beiden Renntagen von 3:00 Uhr bis 1:30 Uhr angeboten, zwischen dem Old Kmart Parking Lot und dem Lanihau Center und an Nicht-Renntagen, Mittwoch und Freitag, von 7:30 Uhr bis 7:00 Uhr zwischen dem Old Airport Park und Tony Honda. Der Shuttle ist kostenpflichtig.

Athleten, die für die IRONMAN-Weltmeisterschaft am Samstag angemeldet sind, dürfen am Donnerstag, 6. Oktober, auf keinem Teil der IRONMAN-Weltmeisterschaftsstrecke trainieren, außer sie gehen nach 11:00 Uhr auf der Schwimmstrecke schwimmen und vor 11:00 Uhr auf dem Ali`i Dr. Abschnitt der Laufstrecke laufen.