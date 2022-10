Was für ein gelungener erster Tag der IRONMAN World Championship in Kailua Kona.

Pünktlich um 06:25 Uhr startete die IRONMAN World Championship 2022 in Kailua Kona für 55 gemeldete Profi Athletinnen mit einem leicht verändertem Setup. Die Schwimmstrecke – eine Wendepunktstrecke ist leicht verändert und die Wechselzone der Profi Athletinnen wurde vom Pier direkt auf den Alii Drive verlegt. Dadurch verlängerte sich die Wechselzone für alle Athleten.

Das Tempo im Wasser gab vom ersten Armzug Lucy Charles Barclay vor. Die Britin startete auf der linken Seite und setzte sich an die Spitze. Ihren auf den ersten Metern herausgeschwommenen Vorsprung konnte sie über die gesamten 3,9 Kilometer im Wasser halten.

Charles-Barclay stieg nach 50:57 Minuten aus dem Wasser. Hinter der Britin folgte die Amerikanerin Laura Brandon nach 51:38 Minuten. Brandon führte eine Gruppe mit Clarke, Pliveira und Langridge an.

Daniela Ryf stieg nach 57:52 mit 6:54 Minuten Rückstand aus dem Wasser, dicht gefolgt von Laura Philipp und Anne Haug.

Auf den ersten Kilometern der Radstrecke gab es gleich einmal zahlreiche Strafen im Damenfeld. Laura Philipp, Lisa Norden, Clarke, Sarah Crowley – sie alle mussten für fünf Minuten in die Penaltybox, während an der Spitze Lucy Charles-Barclay und Langridge das Tempo vorgaben.

Als erste Dame kam Daniela Ryf in die zweite Wechselzone zurück. Hinter Ryf ging Charles-Barclay auf die Verfolgungsjagd auf der Laufstrecke. Auf der Laufstrecke weiss sich auch der verletzte Jan Frodeno in Szene zu setzen und half als Volunteer aus.

Aber spannender waren die Laufduelle der Damen. Kurz vor dem Anstieg an der Palani Road ging Sodaro an Lucy Charles-Barclay vorbei und übernahm die Spitze im Rennen der Damen. Charles-Barclay hielt das Tempo konstant hoch. Während Sodaro an der Spitze ihren Vorsprung konstant vergrößerte, näherte sich von hinten Anne Haug immer näher der Spitze und lief bis auf Rang drei nach vorne. Auf den letzten Kilometern konnte Charles-Barclay, die einen starke Verbesserung im Laufen zeigte, auch den Angriff von Anne Haug abwehren.

Sodaro gewann nach 8:33:46 Stunden vor Charles-Barclay und Anne Haug.

Sodaro hat erst 2017 im Alter von 27 Jahren an ihrem ersten Triathlon teilgenommen. Im vergangenen Jahr bekam sie ein Baby und gab ihr IRONMAN-Debüt im Juni 2022 (Hamburg 8:36:41 – Rang 2 hinter Laura Philipp). Nach Karen Smyers 1995 ist Sodaro die zweite Amerikanerin, die die IRONMAN World Championship gewinnen konnte.