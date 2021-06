Die Schweizer Olympiasiegerin Nicola Spirig war bei den Damen das Maß aller Dinge. Nach kurzer Zeit auf dem Rad setzte sich die 39-Jährige an die Spitze des Feldes und dominierte das Rennen. Die sechsfache Europameisterin auf der Olympischen Distanz setzte sich gegenüber der Deutschen Hawaiisiegerin Anne Haug durch, die vor kurzem die Challenge St. Pölten für sich entscheiden konnte und holte sich in 3:58:00 ihren ersten Europameistertitel auf der Mitteldistanz. Rang Drei ging an Marta Bernadi aus Italien.

Simone Kumhofer, einzige Österreicherin im Feld der Damen bei den Europameisterschaften wurde 10.