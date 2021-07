Bei den 2023 World Triathlon Sprint & Relay Championships werden Medaillen in neun Wettbewerben vergeben. Neben den Einzel- und Mixed Relay Rennen der Elite werden auch die Junioren sowie die Altersklassen-Athleten in Einzel- und Staffelrennen um WM-Medaillen kämpfen. Während die Junioren und die Altersklassen-Athleten im Einzel über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) antreten, kommt in der Elite das neue Eliminator-Format zum Einsatz: hier müssen sich die Athleten über die Super-Sprintdistanz (300m Schwimmen, 7km Radfahren, 1,7km Laufen) über Vorläufe und Halbfinals für das Finale qualifizieren.

Neuer Ausrichter

Die World Triathlon Championships werden 2023 nicht mehr von IRONMAN, sondern von der Deutschen Triathlon Union selbst veranstaltet. „Im Weltverband haben wir vor zwei Jahren die strategische Entscheidung getroffen, dass wir bei wichtigen Rennen, die wir austragen, mit den nationalen Verbänden vor Ort enger zusammenarbeiten und sie in die Verantwortung nehmen wollen, die Standards von World Triathlon zu gewährleisten“, erklärt Casado und fügt hinzu: „Das Ziel ist dabei auch, die nationalen Verbände zu stärken und somit die Strukturen von World Triathlon insgesamt zu stärken.“

Hamburg Wasser World Triathlon 2021 im September

Die 2021er Ausgabe des Hamburg Wasser World Triathlon musste coronabedingt auf den 17. und 18. September verschoben werden. Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Entwicklung sind jedoch alle Beteiligten zuversichtlich, dass der Triathlon im September stattfinden kann.