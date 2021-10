Am Wochenende stand die Baleareninsel Mallorca im Mittelpunkt der Triathlon-Sezene. Zeitgleich fanden der IRONMAN 70.3 Mallorca, der IRONMAN Mallorca und die Challenge Peguera-Mallorca statt.

Mitteldistanz-Debüt von Philipp Pertl bei Challenge Mallorca

Ein vielversprechendes Debüt über die Mitteldistanz feierte Philipp Pertl. Der Salzburger lief bei einem stark besetzten Rennen in die Top 30 und belegte schlussendlich Rang 26. Beim Schwimmen überzeugte Pertl in der Gruppe rund um den späteren Sieger Frederic Funk. “Die Challenge Mallorca hat richtig Spaß gemacht. Am Halbmarathon musste ich ganz schön leider und kämpfen, aber alles in allem eine schöne Erfahrung. Das war bestimmt nicht meine letzte Mitteldistanz,” so Pertl im Ziel. “Ich habe ein paar Rookie-Fehler gemacht, aber der Teil des Lernens gehört zu diesem Spiel.”

Pertl kam nach 4:00:59 Stunden auf dem anspruchsvollen Kurs in Ziel.

Weiss in Top 10 bei IRONMAN Mallorca

Nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen entschied Chevalier den Ironman mit einer Gesamtzeit von 7:57:03 für sich, Florian Angert aus Deutschland kam mit einer Zeit von 7:57:59 am Strand von Port d’Alcúdia an. Auf dem dritten Platz landete der Australier Cameron Wurf mit einer Zeit von 8:04:03. Auf dem Rad hatte dieser noch zusammen mit Chevalier und Kristian Hogenhaug das Rennen angeführt.

Bei den Frauen kam als erste die Britin Ruth Astle mit einer Zeit von 8:59:15 ins Ziel. Ihr folgte die Französin Justine Mathieux mit 9:00:39. Kristin Liepold aus Deutschland sicherte sich mit einem Sprint extrem knapp vor Lisa Norden den dritten Platz und erreichte eine Zeit von 9:02:53.

Michael Weiss kam mit einer soliden Rad- und Laufleistung nach 8:16:18 Stunden auf Rang 10 ins Ziel.