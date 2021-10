Die ALOHA SPORT Triathlon Events haben sich in den letzten Jahren zu einem fixen Bestandteil der Österreichischen Triathlon-Szene entwickelt. Mit den drei Events ALOHA TRI Mondseeland, ALOHA TRI Traun und ALOHA TRI Steyregg werden Bewerbe von der Sprintdistanz über die Olympische Distanz bis zur Mitteldistanz angeboten. Zusätzlich werden bei allen drei Events auch Nachwuchsbewerbe für Einsteiger und ambitionierte Kinder veranstaltet.

ALOHA TRI Steyregg am 14. Mai 2022

Der ALOHA TRI Steyregg rutscht 2022 terminlich an den Anfang der Triathlon-Saison und bietet den Saisonauftakt im Zentralraum. Zwei Wochen vor den ersten großen Mitteldistanzen in Österreich eignet sich der ALOHA TRI Steyregg über die Sprintdistanz als idealer Vorbereitungswettkampf und erste Standortbestimmung.

Rennen mit Windschattenfreigabe

Als einziger Event neben den Triathlon-Staatsmeisterschaften über die Sprintdistanz bietet der ALOHA TRI Steyregg auch einen Bewerb für Jedermann mit Windschattenfreigabe. Was in den südlichen Ländern bereits zahlreichen Zuspruch erhält, steht in Österreich noch in den Startlöchern. “Bewerbe mit Windschattenfreigabe sind die Grundlage für unsere Athleten, um später einmal im Europacup oder Weltcup Fuß fassen zu können. Wir hoffen im dritten Jahr auf zahlreiche nationale Kaderathleten, die die Möglichkeit nutzen, um vor heimischer Kulisse ihr Bestes zu geben,” so Veranstalter Stefan Leitner.

Neben dem Rennen mit Windschattenfreigabe gibt es beim ALOHA TRI Steyregg auch einen Bewerb mit Windschattenverbot und einen Kids Aquathlon Bewerb für die Nachwuchsathleten.

Zur Anmeldung zum ALOHA TRI Steyregg

ALOHA TRI Traun am 6. und 7. August

Am 6. und 7. August steigt bereits zum sechsten Mal der ALOHA TRI Traun mit dem ÖTRV Nachwuchscup am Samstag und einer Sprint- und Olympischen Distanz am Sonntag. Im Jahr 2020 konnte sich Georg Enzenberger das Double sichern und gewann sowohl die Sprintdistanz wie auch die Olympische Distanz. Der Oedtersee in Traun mit seinem Sandstrand und Palmen bietet das optimale Flair für einen Triathlon, mit dem besonderen Hawaii-Feeling!

Zur Anmeldung zum ALOHA TRI Traun

ALOHA TRI Mondseeland am 4. September

Als Highlight hat sich bereits bei der Premiere der ALOHA TRI Mondseeland über die Mitteldistanz und Sprintdistanz etabliert. Die atemberaubende Tourismusregion rund um den Mondsee wird auch heuer wieder hunderte Triathleten am Mondsee beherbergen. Durch die integrierte Sprintdistanz in den Mitteldistanz-Bewerb ist Action für die Zuseher von den frühen Morgenstunden bis zum Last Finisher garantiert.

Zur Anmeldung zum ALOHA TRI Mondseeland