Der Franzose Léo Bergère und die Britin Katrina Matthews gewannen den Ironman 70.3 Lanzarote 2022. Bergère, ein Kurzdistanz-Spezialist und aktuell führender des World Triathlon-Ranking, siegte an der Playa Blanca in 3:55:44 Stunden vor Kyle Smith aus Neuseeland (3:56:11) und dem Deutschen Florian Angert (3:57:37).

Bei den Damen überzeugte Matthews, die das Rennen in 4:17:46 Stunden mit relativ deutlichem Vorsprung vor der Vorjahressiegerin Anne Haug (4:21:23) aus Deutschland und ihrer Landsfrau Jessica Learmonth (4:23:44), die ihr Debüt über die Mitteldistanz gab.

Michael Weiss zeigte sich im Anschluss an das Rennen mit Rang 26 zufrieden. “Das war genau jenes Rennen, welches ich vor der IRONMAN World Championship in St. George gebraucht habe. Ein solides Schwimmen, gebrauchte Beine am Rad und ein abschließender guter Lauf,” so der Niederösterreicher, der sich zuvor auf Gran Canaria auf das Rennen vorbereitete. Für eine bessere Platzierung verlor Weiss bereits im Wasser zu viel auf die Favoriten. Die Kurzdistanz-Spezialisten kamen nach 21 Minuten aus dem Wasser, während Weiss für die 1,9 Kilometer lange Strecke knapp fünf Minuten länger benötigte.

Etwas besser platzierte sich Georg Enzenberger, der nur knapp an den Top 20 vorbeilief. Mit fünf Sekunden Rückstand auf Rang 20 kam er auf Rang 21 ins Ziel. Nach 24 Minuten wechselte der Oberösterreicher auf die Radstrecke und fuhr mit 2:22 Stunden nur vier Minuten langsamer wie der spätere Sieger.