Mitteldistanz-Staatsmeister Georg Enzenberger ist in der Form seines Lebens. Neben dem Österreichischen Staatsmeistertitel über die Mitteldistanz im Rahmen des Trumer Triathlon, gewann er auch den ALOHA TRI Traun mit starken Leistungen in allen drei Disziplinen. Den bisherigen Karrierehöhepunkt feierte er wohl mit Rang drei beim IRONMAN 70.3 Zell am See und die Vorfreude auf den IRONMAN Austria war groß. Der erste Österreichische Staatsmeistertitel über die Langdistanz war in Griffweite und auch eine Podiumsplatzierung schien nicht ausgeschlossen.

Doch just auf seiner Heimstrecke stürzte Enzenberger mit seinem Rad und brach sich die Schulter. “Ich war mit über 40 Kilometer pro Stunde unterwegs, als es plötzlich mein Vorderrad nach rechts verriss. In Aeroposition hatte ich danach wenig Chancen und bin vorne über den Lenker abgestiegen,” so Enzenberger, der aber schon wieder nach vorne blickt. “Jetzt heisst es schnell wieder fit werden, und dann werden die neuen Pläne geschmiedet.”

Ebenfalls zu Sturz kam Michael Weiss während einer Trainingsausfahrt. Für ihn verlief der Sturz aber glimpflicher und er kam mit einer Hüftprellung davon.