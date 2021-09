Bei idealen Bedingungen wurden heute im Rahmen des Fittest City Triathlons in St. Pölten die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Paratriathlon ausgetragen. Bei den erst dritten Titelkämpfen der Geschichte kürten sich Österreichs Aushängeschilder im Paratriathlon – Tokio-Silbermedaillengewinner Florian Brungraber, Günther Matzinger und Oliver Dreier – in ihren Klassen zum Staatsmeister.

“Erst nach der ersten Radrunde bin ich richtig reingekommen. Ich hatte jetzt nach Tokio keine ideale Vorbereitung, aber in Hinblick auf die Europameisterschaft in zwei Wochen in Valencia bin ich zufrieden”, so Florian Brungraber, der nach der Rückkehr von den Paralympics mit der Silbermedaille von Termin zu Termin eilte.

Spaß hatte heute der dreifache Paralympics-Medaillengewinner in der Leichtathletik, Günther Matzinger, für den es in Tokio nicht nach Wunsch verlief: “Im Vergleich zu Tokio waren das heute erleichterte Bedingungen – perfekte Temperaturen, das Wasser war angenehm. Ich konnte 30 Watt mehr als bei den Paralympics fahren und zum Abschluss einen schnellen Schritt laufen. Ich konnte Flo (Anm.: Brungraber) und auch Walter (Anm.: Ablinger, der gemeinsam mit Janina Falk und Thomas Geierspichler in einer Staffel an den Start ging) auf der Radstrecke einholen und mich dann auf der Laufstrecke mit Thomas und Flo kurz noch matchen. Cool, dass wir uns alle auf der Strecke gesehen haben.”

Dass es überhaupt wieder ein Rennen gab, darüber ist der Dritte im Bunde, Oliver Dreier, froh: “Endlich wieder einmal ein Wettbewerb. Ich bin froh, dass was stattgefunden hat. Der Bewerb war gut organisiert und für mich war es nach einer bescheidenen Saison wieder einmal ein guter Wettkampf zum Reinkommen. Je länger das Rennen dauerte, umso besser ist es mir gegangen.” Bevor es für Dreier gemeinsam mit Brungraber zu den Para-Europameisterschaften in 14 Tagen geht, wird der Oberösterreicher noch beim Ironman in Kärnten über die volle Distanz an den Start gehen