Ein spektakulärer Renntag bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee brachte die Siege von Frederic Funk (DEU) und Simone Kumhofer (AUT), die sich an diesem langen, heißen Tag sowohl bei den Damen als auch bei den Herren viele spannende Kämpfe lieferten und dafür hart arbeiten mussten. Für Funk war es die erfolgreiche Titelverteidigung und für Kumhofer der erste Sieg über die Mitteldistanz als Profisportlerin.

Svenn Thalmann (SUI) stieg in 22:01 Minuten als Erster aus dem Wasser, gefolgt von Florian Angert (DEU) mit 30 Sekunden Rückstand und Mattia Ceccarelli (ITA) als Dritter. Dann klaffte eine Lücke zu einer vierköpfigen Gruppe, zu der auch Funk gehörte, der mit einem Rückstand von 1:13 aus der T1 kam. Es war keine Überraschung, als Angert und dann Funk schnell die Führung auf der Radstrecke übernahmen und in den Abfahrten Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreichten, bei denen niemand mithalten konnte. Aber Funk war hier, um zu gewinnen, und er ließ seinen Erdinger-Teamkollegen hinter sich und hatte innerhalb von 5 km 1:30 auf Angert gutgemacht, der seinen Vorsprung bis zur Ankunft in T2 auf 4:10 ausbaute. Die Überraschung zu Beginn der Radstrecke war vielleicht, dass Long Mühe hatte, seine achte Position zu verbessern und die Lücke nicht schließen konnte. Nach der Hälfte der Strecke hatte er jedoch sein Yo Yo Yo-Mojo gefunden und war auf den dritten Platz vorgerückt, bevor er Angert überholte und bei Kilometer 65 den zweiten Platz übernahm. Auf der Laufstrecke holte er auf Funk auf, doch dieser kam mit 3:45 Minuten Vorsprung auf Long aus der T2 und Angert lag 5:41 Minuten zurück. Am Ende der ersten Runde kam es zu einer dramatischen Situation, als Long noch eine Abstiegsstrafe von der Wechselzone aufgebrummt wurde, wodurch sich sein Rückstand auf Funk um eine weitere Minute vergrößerte. In der Zwischenzeit wurde der jüngste Profi des Tages, Panagiotis Bitados (GRE), Dritter und verdrängte Angert vom Podium. Long nahm Funk in jeder Runde etwa eine Minute ab, aber die Frage war, ob er genug Reserven hatte, um ihn zu überholen und den Sieg zu holen. Am Ende war es Funk, der seinen Titel erfolgreich verteidigte und in 3:36:01 Stunden den Sieg errang. Long belegte in 3:38:07 den zweiten Platz und erzielte mit 1:12:45 auch die schnellste Laufzeit. Bitados rundete das Podium als Dritter in 3:42:20 ab – ein erfolgreiches erstes Mittelstreckenrennen als Profi mit gerade einmal 19 Jahren!

“Es ist mein Lieblingsrennen, denn es ist mein Heimrennen”, sagte Funk. “Ich bin 20 km von hier auf der anderen Seite der Grenze in Deutschland aufgewachsen und habe hier in meiner Jugend trainiert, und es ist so schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Die Organisation ist fantastisch und die Landschaft ist unglaublich. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man jemanden wie Sam Long schlägt, und in dieser Hinsicht war es wahrscheinlich eines meiner besten Rennen. Die Gesamtleistung war solide. Es war wirklich heiß auf der Strecke und ich war wirklich froh, dass ich es nach Hause gebracht habe.”

Bei den Frauen stieg Lotte Wilms (NED) erwartungsgemäß als Führende aus dem Wasser, gefolgt von Amy Cymerman (USA) als Zweite und Franzi Reng (DEU). Dahinter zog Kumhofer das Tempo an und nutzte ihre Streckenkenntnis und ihr Selbstvertrauen an den Anstiegen und Abfahrten, um sich von allen dreien abzusetzen und bis zur Hälfte des Rennens die Führung zu übernehmen. Sie kam mit einem Vorsprung von über drei Minuten auf Wilms und Sarah Schönfelder in die zweite Runde, die mit 3:57 Rückstand Dritte wurde, nachdem sie als Sechste aus dem Schwimmen gekommen war. Während des 21,1 km langen Laufs konnte niemand Kumhofer auch nur annähernd das Wasser reichen, und sie gewann überzeugend in 4:17:11 als erste Österreicherin in der Geschichte des Rennens. Eine Zeit lang sah es so aus, als ob Wilms ihren zweiten Platz abgeben müsste, da die Hitze und das harte Radfahren ihren Tribut beim Laufen forderten. Doch in der letzten Runde kämpfte sie sich wieder heran und sicherte sich in 4:18:17 den zweiten Platz, während Cymerman in 4:21:30 den dritten Platz auf dem Podium belegte.

“Ich bin überglücklich, weil es der größte Sieg meiner Karriere ist”, sagte Kumhofer. “Ich habe einen Vollzeitjob, deshalb ist Triathlon meine große Leidenschaft und zu Hause zu gewinnen ist unglaublich. Ich bin super stolz, als erste Österreicherin in Walchsee zu gewinnen. Es war wirklich heiß, aber ich liebe hügelige und technische Strecken, das liegt mir und das war heute mein größter Vorteil. Ich war so fertig in der letzten Runde, aber ich wusste, dass ich es schaffen kann, ich wusste, dass der Abstand zu Lotte immer kleiner wird, aber nun, jetzt werden wir heute Abend eine große Party haben!”