Am 03. Juli 2022 verwandelt sich Kärnten wieder in ein Triathlon-Mekka. Tausende Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt werden nach Kärnten kommen, um den IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria zu absolvieren. Es warten 3,8 Kilometer im Wasser, 180 Kilometer auf dem Rad und 42,2 Kilometer in den Laufschuhen auf die Athleten und Athletinnen.

Einer von den tausenden Teilnehmern ist ein wahres IRONMAN Urgestein. Der Mexikaner Luis Alvarez hat im Jahr 1991 im Alter von 29 Jahren an seinem ersten IRONMAN teilgenommen. Der diesjährige IRONMAN in Klagenfurt wird seine mittlerweile 189. Teilnahme an diesem besonders fordernden Triathlon sein. Bei seinem ersten Bewerb lief er nach einer Zeit von 10 Stunden und 58 Minuten über die Ziellinie und in diesem Moment wurde ihm klar, dass er dem IRONMAN Fieber verfallen ist. Er setzte sich zum Ziel, jeden Ironman auf der Welt zu bestreiten. Zur damaligen Zeit gab es sieben solcher Veranstaltungen. Neun Jahre später, im Jahr 2000, hat Luis dieses Ziel erreicht, er war somit der erste Sportler, der alle Ironman Bewerbe weltweit bestritten hat. 22 Jahre nach seinem ersten IRONMAN in Kona auf Hawaii, konnte Luis den magischen Wert von 100 IRONMAN Teilnahmen erreichen. Mittlerweile hat er einige weitere IRONMAN-Teilnahmen auf seinem Konto verbucht und so kommt es, dass er heuer seinen unfassbaren 200. IRONMAN bestreiten wird. Luis wird heuer 60 Jahre alt und das Jubiläum will er bei dem Ironman in Cozumel, Mexiko feiern.

Der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria ist ein wichtiger Meilenstein, bedeutet es doch die 189. Teilnahme an einer solchen Veranstaltung für Luis. Das besondere an Klagenfurt für ihn ist die wunderbare Schwimmstrecke im Wörthersee welche nach 3,8km im Lendkanal endet. Entlang des Kanals und bei dem Ausstieg haben Zuseherinnen und Zuseher, Fans und Familienangehörige die Möglichkeit die Sportlerinnen und Sportler anzufeuern. Für Luis ist auch die 180km lange Radstrecke eine Besonderheit, besticht sie doch durch die wunderschöne Landschaft. Zum Schluss wird noch das Rad gegen die Laufschuhe getauscht. Die zahlreichen Fans tragen die Athletinnen und Athleten nach einem 42,2km Lauf über die FINISHLINE am Metnitzstrand.

Luis Alvarez verbindet sportliche und geschäftliche Erfolge mit dem IRONMAN in Klagenfurt. Beim heurigen Wettbewerb hat er sich zum Ziel genommen, innerhalb des Zeitlimits die Finishline zu überqueren. Diese Leistung verdient vollen Respekt, will er heuer noch an weiteren 11 Langdistanztriathlons an den Start gehen.

Auch für die Veranstalter ist der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria 2022 wieder eine Herausforderung. Nach 2-jähriger Coronapause kann die Veranstaltung heuer wieder im gewohnten und ganzen Umfang stattfinden. Bereits am 30. Juni wird am Metnitzstrand in Klagenfurt der Kleine Zeitung Company Triathlon – ein Sprinttriathlon – stattfinden. Diese Veranstaltung bietet den perfekten Einstieg in den Triathlonsport und das Beste daran: er kann im Team absolviert werden. Die Kids bekommen beim Pewag IRONKIDS Aquathlon-Bewerb (Schwimmen und Laufen) ihre Bühne am 2. Juli. Der Iron Girl Run wird am 1. Juli ab 17:30 Uhr über die Bühne gehen. Neben den beliebten Sideevents gibt es am Metnitzstrand wieder die große Triathlon EXPO. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Produkte und laden die Triathloncommunity zum Verweilen und Fachsimpeln ein.