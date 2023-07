Die NADA Austria brachte heute eine Nachricht, die die Österreichische Triathlon-Szene erneut schwer traf. Thomas Steger wurde aufgrund des Besitzes von verbotenen Substanzen für ein Jahr suspendiert. Obwohl die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Steger und weitere Athleten bereits nach wenigen Monaten wieder einstellte, kam die NADA Austria zu dem Schluss, dass Steger die Anti Doping Richtlinien gebrochen habe.

In einem ausführlichen Instagram Posting beteuert Steger seine Unschuld. Auch sein Team stellt sich hinter den Tiroler.

“Thomas Steger ist seit vielen Jahren ein erfolgreicher Athlet des Teams. Er hat zu keinem Zeitpunkt verbotene Substanzen eingenommen. Sämtliche durchgeführte Dopingtests im In- und Ausland sind bis zum heutigen Tag stets negativ. An seinem Wohnort wurde ein Asthmaspray gefunden, welcher eine verbotene Substanz beinhaltet. Dieser wurde von Ihm weder benutzt oder angewendet. Es hat somit auch keine positive Dopingprobe stattgefunden, sondern nur der Besitz wurde sanktioniert. Dies haben die Untersuchungen ergeben. Wir vertrauen weiterhin darauf, dass Thomas Steger auch zukünftig sauberen und fairen Sport betreibt,” so das Pewag Racing Team in einer Stellungnahme.