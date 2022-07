Der Triathlon-Terminkalender 2023 kommt bereits relativ früh mit einigen großen Überraschungen. Der IRONMAN Austria findet 2023 drei Wochen früher – bereits am 18. Juni 2023 statt.

Mit der Terminverschiebung von Österreichs größter Triathlon-Party ändern sich auch die Termine anderer Veranstaltungen. Die Challenge Walchsee wird 2023 auf den aktuellen IRONMAN Austria Termin am 2. Juli wandern. Die Challenge St. Pölten findet am 4. Juni 2023, und der Linz Triathlon am 10. Juni 2023 statt.

Mit der Terminverschiebung wird klar: Die im Idealfall sechs Wochen vor einer Langdistanz liegende Mitteldistanz (bisher Challenge St. Pölten oder Linz Triathlon) kann 2023 nicht in Österreich absolviert werden. Zu dicht beisammen ist das Mittel- und Langdistanz Angebot im Frühjahr 2023 für Österreichische Triathleten.

Die ersten Termine im Überblick:

20. Mai 2023: ALOHA TRI Steyregg

4. Juni 2023: Challenge St. Pölten

10. Juni 2023: Linz Triathlon

18. Juni 2023: IRONMAN Austria

2. Juli 2023: Challenge Walchsee