26 ist das neue 40! Aufgrund der zahlreichen Verschiebungen der IRONMAN Rennen im Jahr 2021 und der Ungewissheit der IRONMAN World Championship 2021 kürzt IRONMAN die Qualifikationsplätze für die IRONMAN World Championship drastisch. Auch der in vier Wochen stattfindende IRONMAN Austria ist davon betroffen. Statt der bis vor kurzem angekündigten 40 Qualifikationsplätze gibt es nun nur noch 26 Qualifikationsplätze für die Athleten.

1 Slot pro Altersklasse

In jeder Altersklasse, in welcher zumindest ein Athlet an den Start geht bekommt einen Qualifikationsplatz. Somit wird es zukünftig im Regelfall einen Slot pro Altersklasse geben und in den größten Altersklassen maximal zwei Qualifikationsplätze.

IRONMAN World Championship Qualifikationsplätze 2021/2022