Viele Jahre trainierten die beiden Triathleten Seite an Seite, nun trainiert Lukas Hollaus Philip Pertl. Für Olympiateilnehmer Hollaus ist es der Einstieg in das Trainergeschäft. “Philip ist auf mich zugekommen und mir war sofort klar, dass ich das machen will. Wir sind voll motiviert”, sagt der 36-Jährige.