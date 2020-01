Luis Knabl zeigte mit starken Top 10 Ergebnissen in der Saison 2019 auf. Voller Fokus auf die Olympischen Spiele galt bereits in der Saison 2019 – nun aber wird die Generalprobe zum Ernstfall. Was er nach dem Test-Event in Tokyo mitgenommen hat, wie er seine Chancen für die Olympischen Spiele sieht und woran er noch arbeitet, erzählt er im Interview.

