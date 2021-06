Viele spannende Entscheidungen fielen am Freitag bei den Semifinalläufen der Europe Triathlon Europameisterschaften auf der neugeschaffenen Super-Sprintdistanz. Los ging es um 8:00 Uhr Früh mit den Junioren Athleten, bevor sich am Nachmittag die Elite und U23 Athleten in die Fluten des Schwarzsees stürzten. Die Liste aller Qualifizierten gibt es hier!

Kurzweilig, großartig und spannend!