Von morgen 18. bis Sonntag 20. Juni 2021 werden in der Gamsstadt zum bereits vierten Mal EM-Gold, -Silber und -Bronze im Triathlon vergeben. Heuer erstmals über die neu geschaffene schnelle und hochspannende Super-Sprintdistanz. Nach den Semifinalläufen am Freitag und den Finalläufen am Samstag gipfelt die Europameisterschaft am Sonntag, nach den nationalen Kitz Tri Games, im Mixed-Team-Relay Bewerb. Einziger Wehrmutstropfen: Zuseher sind COVID-bedingt keine erlaubt. Die Elitebewerbe werden aber live im Internet übertragen – die Elite/U23 Finalläufe auch live auf ORF Sport+ – und von den Nachwuchsbewerben wird es Zusammenfassungen geben.

Über 600 Athleten aus 32 Nationen aus ganz Europa werden in 26 Bewerben verteilt auf 3 Tage Triathlonsport vom Feinsten präsentieren. Seit vergangenem Wochenende wurden dabei alle Vorkehrungen am Kitzbüheler Schwarzsee für das große Spektakel getroffen. Rund 100 Helfer arbeiteten dabei unermüdlich, um den besten Athletinnen und Athleten Europas einen würdigen Rahmen für die bereits vierten Europameisterschaften in Kitzbühel bieten zu können. Dass die legendärste Sportstadt der Alpen zu den beliebtesten Triathlon-Wettkampforten der Welt zählt, wird seit mehr als 15 Jahren bei den vielen internationalen Bewerben unter Beweis gestellt. Insgesamt fünfmal machte u.a. die hochkarätige WM-Serie Halt – unvergessen der Bewerb auf das Kitzbüheler Horn – und nach 2014 und 2017 (Europameisterschaften der Elite- und Altersklassenathleten) bzw. der Jugend-EM 2019 bekam das Kitzbüheler Organisationsteam abermals das Vertrauen des europäischen Triathlonverbandes zugesprochen eine internationale Meisterschaft auszutragen

Elite und Junioren kämpfen um Edelmetall

Der Startschuss fällt morgen Freitag um 08:00 Uhr. In je drei Semifinalläufen werden die 30 besten Eliteathleten (m/w) und Junioren (m/w) für das große Finale am Samstag ermittelt.

Liveaction auch am Sonntag

Die Europameisterschaft gipfelt dann am Sonntag im Mixed-Team-Relay Bewerb. Dieser Bewerb, der heuer seine Olympiapremiere in Tokio feiern wird, ist die letzte Möglichkeit für alle teilnehmenden Nationen noch einmal Erfahrung zu sammeln. Seit letztem Wochenende ist es auch fix, dass Österreich in der japanischen Hauptstadt mit einem Team, von weltweit nur 17, am Start stehen wird. 250m Schwimmen, 6km Radfahren und 1,5km Laufen sind dabei von jeden der Athleten eines Teams in diesem rasanten Bewerb zu absolvieren. Der Start der Junioren-Teams erfolgt um 14:00 Uhr, der der Elite/U23 um 16:30 Uhr.