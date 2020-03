Linz AG Supersportwochenende – DAS Ausdauersportspektakel für Jedermann!

Von 5. bis 7- Juni findet auch heuer wieder das Linz AG Supersportwochenende statt. An drei Tagen locken attraktive Sportevents für Jedermann Sportbegeisterte aus dem ganzen Land an den wunderschönen Pichlingersee nach Linz.

Eröffnet wird das Wochenende am Freitag mit gleich zwei Bewerben. Vormittags finden die Aquathlon Schullandesmeisterschaften statt, bei dem hunderte Schüler versuchen, für ihre Schule zu gewinnen und häufig zum ersten Mal in Kontakt mit Triathlon kommen.

Das nächste Highlight folgt bereits am späten Nachmittag. Ebenfalls bestens für Neueinsteiger geeignet, ist der 3. OÖ Firmentriathlon bereits ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender. 250 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 3 Kilometer Laufen werden auf drei Personen aufgeteilt, die gemeinsam einen unvergesslichen gemeinsamen Zieleinlauf feiern. Die wunderschönen Wettkampfstrecken direkt am Pichlingersee sind für Zuseher und Teilnehmer ein Genuss. Beim Firmentriathlon steht das gemeinsame Sporttreiben und Spaßhaben im Vordergrund. Besonders für Einsatzorganisationen gibt es eine eigene Blaulichtwertung. Nach dem sportlichen Bewerb am Abend rückt das Gesellige in den Vordergrund. Im großen Festzelt gibt es frisch gekochte Köstlichkeiten, kühle Getränke und tolle Musik. Außerdem werden die Sieger geehrt und die Gewinner der großen Tombola gezogen. Der Firmentriathlon ist also eine ideale Veranstaltung, um eine Arbeitswoche im Frühsommer gemeinsam ausklingen zu lassen.

Auch der Samstag startet bald in der Früh. Der ASVÖ Steeltownman feiert sein zehnjähriges Jubiläum und wird 2020 zu einem Bewerb der Extraklasse. Dem PSVTri-Linz wurde die Ausrichtung der Aquathlonstaatsmeisterschaft zugesprochen! Damit wird der Bewerb zu einem der wichtigsten Veranstaltungen Österreichs. Die schnellsten und besten Triathleten des Landes messen sich auf den attraktiven Wettkampfstrecken. Ein Highlight wird sicherlich die Aquathlonstaffel am Nachmittag, bei der das schnellste Bundesland ermittelt wird.

Doch auch für die klassischen Triathleten hat der ASVÖ Steeltownman etwas zu bieten. Der beliebte Sprintbewerb, der 2019 zu den größten Österreichs zählte, startet am Nachmittag. Mit zwei Wellen für Damen und Herren über bzw. unter 40 wird sichergestellt, dass die Sportler genügend Platz haben und jedem die volle Aufmerksamkeit der hunderten Fans zukommt. Der Sprintbewerb zählt außerdem auch heuer zum oberösterreichischen Landesmeisterschaftscup.

Das Wochenende klingt am Sonntag mit dem OÖGKK Frauenlauf aus, bei dem die laufbegeisterten Mädchen und Frauen im Zentrum stehen.

Dieses dichte und spektakuläre Programm gibt es wirklich nur beim Linz AG Supersportwochenende 2020! Das Rahmenprogramm ist ebenso außergewöhnlich. Wie jedes Jahr gibt es köstliches Essen auf der Eventküche, kühle Getränke, grandiose Stimmung und Verlosungen mit wertvollsten Preisen. Schnell anmelden und dabei sein beim Pflichttermin für die ganze sportbegeisterte Familie! Informationen unter www.steeltownman.com und www.firmentriathlon.at.