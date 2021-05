Bei den Frauen war es Anna-Lena Best-Pohl, die das Rennen von Anfang an hart machte und mit einer Schwimmzeit von 28:41 Minuten als Erste auf das Rad stieg. Der Abstand zu ihren Verfolgerinnen war allerdings nicht sehr groß, denn Lisa Nordén und Imogen Simmonds folgten nur eine halbe Minute später. Etwas weiter hinten kamen weitere Top-Athletinnen aus dem Wasser, darunter Maja Stage-Nielsen und Anne Haug, die damit gute Chancen hatten, auf dem Rad schnell wieder aufzuschließen.

Auf dem Rad fanden sich bald Nordén und Simmonds und versuchten, ihren Vorsprung gemeinsam auszubauen. Das gelang ihnen hervorragend, denn nach etwa 25 Kilometern auf dem Rad hatten die beiden Frauen einen Vorsprung von fast 2:30 Minuten auf u.a. Stage-Nielsen, die den Kontakt zur Spitze verloren hatte, und Favoritin Anne Haug.

Wenig später machte Simmonds einen starken Antritt und fuhr Nordén davon. Schnell vergrößerte die Schweizerin ihren Vorsprung auf die Schwedin, die zunächst mit ihr fuhr. Gleichzeitig verlor Simmonds aber auch viel Zeit auf Haug: Die deutsche Weltmeisterin erwies sich einmal mehr als exzellente Radfahrerin und verkürzte ihren Rückstand auf rund eineinhalb Minuten. Bei noch dreißig zu fahrenden Kilometern war bereits klar, dass sich das Rennen sehr spannend entwickeln würde.

Genau das geschah, als Simmonds ihren Motor wieder zündete und mit einem Vorsprung von mehr als drei Minuten auf Haug in den Halbmarathon startete. Aber Haug wäre nicht Haug, wenn sie aufgeben und nicht so hart wie möglich laufen würde, um zu versuchen, den Sieg zu holen. Dies wurde nicht einfacher, als sich herausstellte, dass sie in der Wechselzone einen Fehler gemacht hatte und deshalb eine einminütige Strafe erhielt. Haug wechselte am Radplatz und nicht am Wechselplatz und erhielt hierfür eine Penalty. Trotzdem machte die deutsche Weltmeisterin weiter Druck und gewann während des Laufs sehr schnell Zeit auf Simmonds zurück. Beide Damen gaben alles, doch am Ende war es Haug, die auf den letzten Metern, kurz vor der Ziellinie, an Simmonds vorbeizog und sich so nach 4:20:17 Stunden den Sieg holte, nur 13 Sekunden vor Simmonds. Neun Minuten hinter Haug und Simmonds sprinteten Stage-Nielsen und Laura Siddall um Platz drei, ein Kampf, den Stage-Nielsen um Sekunden gewann.

Position Name Nation Zieleinlauf Diff

1 Haug Anne GER 04:20:17

2 Simmonds Imogen SUI 04:20:31 00:00:14

3 Höfer Juliane GER 04:25:04 00:04:47

4 Stage-Nielsen Maja DEN 04:29:36 00:09:19

5 Siddall Laura GBR 04:29:46 00:09:29

6 Jansen Laura GER 04:31:03 00:10:46