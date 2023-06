Bei perfekten Wetterbedingungen ging am Dienstag, den 13. Juni, die 21. Auflage des Schulaquathlons über die Bühne. Die hohe Teilnehmerzahl von Schülern von 10- 18 Jahren aus beinahe 20 Schulen erfreute nicht nur das Veranstalterteam. Neben den vielen Schülern aus Dornbirn stellten sich Schulen aus dem ganzen Land von der Mittelschule Klostertal bis zur Mittelschule Hittisau der Herausforderung Schulaquathlon. Das von den Schulsportreferenten Daniela Bader & Paul Reitmayr vom Triathlonclub Dornbirn, sowie ihrem Team organisierte Event begeisterte die Teilnehmer, Lehrpersonen und Zuschauer gleichermaßen.

Die Teilnehmer zeigten tolle Leistungen und es wurde um jede Sekunde gekämpft, bevor im Ziel ein wohlverdienter Pfanner- Fruchtsaft auf die Finisher wartete.

Alle 20 Minuten starteten jeweils 30-60 Schüler gemeinsam in den Wettkampf im Sportbecken. Nach dem Schwimmen ging es in die Wechselzone und ohne Pause direkt in die Laufschuhe. Als Abschluss galt es knapp 2000m zur Talstation der Karrenseilbahn und wieder zurück zu laufen.

Als schnellste Dame im Ziel war Anabel Huth (BG Gallus) in 8:18 Minuten und Julian Bernhard (Sportgymnasium Dornbirn) sicherte sich mit einem sehenswerten Sprint knapp den Sieg bei den Schülern in 7:21 Minuten.

Mit dabei als Zuschauer von der Stadt Dornbirn waren der Leiter der Sportabteilung Jürgen Albrich, sowie der Geschäftsführer des Stadtmarketing Dornbirn, Herbert Kaufmann. Vom Schulsport Vorarlberg zeigten sich Christoph Neyer und Conny Berchtold, sowie Benjamin Pliessnig und Rebekka Brunner von Hauptsponsor Skinfit an der Strecke.

Die Schüler-Landesmeister in den einzelnen Klassen:

Kat. A weibl. – Velkavrh Jarin (BRG Dornbirn Schoren) 8:48

Kat. B weibl. – Huth Anabel (BG Gallus) 8:18

Kat. C weibl. – Marxgut Luisa (MS Hittisau) 8:54

Kat. A männl. –Künz Samuel (Sportgymnasium Dornbirn) – 7:24

Kat. B männl. –Bernhard Julian (Sportgymnasium Dornbirn) – 7:21

Kat C männl. – Auer Tobias (BG Gallus) – 7:59

Schulwertung

Kat. A weibl. – BRG Dornbirn Schoren (Velkavrh Jarin, Koch Emily, Winkler Lena) – 32:48

Kat. B weibl. – Sportgymnasium Dornbirn (Ganahl Luisa, Banerjee Cara Sophie, Schick Zoe) – 28:33

Kat. C weibl. – MS Hittisau (Marxgut Luisa, Dünser Linda, Marxgut Maya) – 29: 25

Kat. A männl. – Sportgymnasium Dornbirn (Künz Samuel, Ruepp Elias, Heule Maximilian) – 24:59

Kat. B männl. – Sportgymnasium Dornbirn (Bernhard Julian, Fink Linus, Percinlic Benjamin) – 26:13

Kat. C männl. – BG Gallus (Auer Tobias, Ferschitz Lorenz, Eisenheld Erik) – 25:47

Wir gratulieren den Siegern und allen teilnehmenden Schüler:innen zu ihren großartigen Leistungen. Ein Dank geht an die Lehrpersonen, die ihre Schüler:innen motiviert und begleitet haben.