Der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Österreich, ist als eines der schönsten Rennen der Welt bekannt und unter den Athleten legendär geworden. Dieses Jahr feiern die Veranstalter die 24. Ausgabe der Veranstaltung, an der über 3.000 Athleten teilnehmen. Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung bietet auch Qualifikationsplätze für die VinFast IRONMAN Weltmeisterschaft in Nizza, Frankreich am 10. September 2023 (Männer) und Kailua-Kona, Hawai`i am 14. Oktober 2023 (Frauen).

Das Profifeld der Männer besteht aus dem zweifachen Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele, Alistair Brownlee (GBR), der seinen ersten IRONMAN-Sieg der Saison anstrebt, und dem Titelverteidiger Ivan Tutukin (KAZ), der bei der diesjährigen Memorial Hermann IRONMAN Texas North American Championship, die zur VinFast IRONMAN North America Series gehört, Sechster wurde. Auf der Startliste steht auch der Profi-Triathlet und Radfahrer Cameron Wurf (AUS), der beim IRONMAN Lanzarote als Dritter auf dem Podium stand und bei der Isuzu IRONMAN African Championship in Südafrika den fünften Platz belegte. Im Profifeld der Männer sind auch Michael Weiss (AUT), Lukasz Wojt (DEU), Arnaud Guilloux (FRA), Mathias Petersen (DNK) und Dylan Magnien (FRA) vertreten.

Das Feld der Frauen ist deutlich kleiner, verspricht aber dennoch spannend zu werden: Laura Zimmerman (DEU), die bei der diesjährigen Isuzu IRONMAN African Championship den vierten Platz belegte, tritt gegen Lotte Wilms (NLD), Alexandra Tondeur (BEL), Simone Mitchell (GBR) und Jade Nicole Roberts (ZAF) an.

Vor ihrer Reise nach Europa zur Vorbereitung auf den diesjährigen IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Österreich, sagt Jade Nicole Roberts (ZAF): “Der Grund, warum ich mich für den IRONMAN Austria angemeldet habe, ist, dass ich gesehen habe, wie schön die Strecke aussieht und wusste, dass sie zu meinem Rennstil passen würde. Außerdem war ich noch nie in Österreich, es ist also eine schöne Gelegenheit, ein neues Land und eine neue Kultur kennen zu lernen. Sollte ich einen Qualifikationsplatz für Kailua-Kona bekommen, werde ich ihn auf jeden Fall annehmen. Es ist eine einmalige Gelegenheit, an einer IRONMAN-Weltmeisterschaft teilzunehmen, und es ist eine große Ehre und ein Privileg.”

Sie fährt fort: “Der Plan für den Renntag ändert sich nicht wirklich, wenn das Feld kleiner ist. Man kann sich einfach nirgendwo verstecken, und dann muss man ein kluges Rennen fahren. Der Druck ist groß, und das kleinere Feld wird für ein sehr hartes und ehrliches Rennen sorgen, was sehr spannend ist. Ich unterschätze niemanden, denn wir haben alle extrem hart gearbeitet, Opfer gebracht und viele Stunden investiert, um für einen IRONMAN bereit zu sein. Ich freue mich darauf, gegen diese starken Mädels anzutreten und eine starke Leistung abzuliefern.”

Hier ist die vollständige Startliste für den IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Österreich 2023:

Bib Number Last Name First Name Country Representing 1 Tutukin Ivan KAZ (Kazakhstan) 2 Weiss Michael AUT (Austria) 3 Wojt Lukasz DEU (Germany) 4 Guilloux Arnaud FRA (France) 5 Brownlee Alistair GBR (United Kingdom) 6 Petersen Mathias DNK (Denmark) 7 Wurf Cameron AUS (Australia) 8 Magnien Dylan FRA (France) 9 Engelhardt Adriano CHE (Switzerland) 10 Plese David SVN (Slovenia) 11 Brons Milan NLD (Netherlands) 12 Ferreira João PRT (Portugal) 13 Vistica Andrej HRV (Croatia) 14 Van De Walle Vincent BEL (Belgium) 15 Aguayo Munoz Emilio ESP (Spain) 16 Enzenberger Georg AUT (Austria) 17 Goetstouwers Stenn BEL (Belgium) 18 Angerer Thomas AUT (Austria) 19 Kandutsch Florian AUT (Austria) 20 Hammerle Maximilian AUT (Austria) 21 Rother David DEU (Germany) 22 Guyon Franck FRA (France) 23 Soukup Petr CZE (Czech Republic) 24 Drachler Tobias DEU (Germany) 25 Schouten Daan NLD (Netherlands) 26 Nybo Riis Jesper DNK (Denmark) 27 Van Hemel Tim BEL (Belgium) 28 Schreiner Gregor DEU (Germany) 29 Hohlrieder Matthias AUT (Austria) 30 Deak Zsombor ROU (Romania) 31 Guhr Sebastian DEU (Germany) 32 Birngruber Christian AUT (Austria) 33 Türk Matthias DEU (Germany) 34 Trakic Strahinja SRB (Serbia) 35 Badar Gergő HUN (Hungary)

36 Andersen Benjamin Mar DNK (Denmark) 37 Meyer Tim DEU (Germany) 38 Markusse Marijn NLD (Netherlands) 39 Scheltinga Evert NLD (Netherlands) 40 De Vos Quentin BEL (Belgium) 41 Höing Jan DEU (Germany) 45 Wilms Lotte NLD (Netherlands) 46 Zimmerman Laura DEU (Germany) 47 Obmann Gabriele Maria AUT (Austria) 48 Tondeur Alexandra BEL (Belgium) 49 Iemmolo Julie FRA (France) 50 Mitchell Simone GBR (United Kingdom) 51 Roberts Jade Nicole ZAF (South Africa) 52 Exenberger Sabrina AUT (Austria) 53 MARAMOTTI Fabia ITA (Italy) 54 Dornauer Lisa-Maria AUT (Austria) 55 Hoaas Martine NOR (Norway)