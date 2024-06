Am kommenden Wochenende steht Kitzbühel wieder im Fokus der europäischen Triathlonelite. In einem Semifinal-/Finalbewerb geht es ab morgen über die Supersprintdistanz wieder um den Einzug ins Best-of-30 Finale am Samstag. Mit dem Briten Alex Yee (Olympia-Zweiter in Tokio) und dem Marokkaner Jawad Abdelmoula stehen u.a. zwei Paris-Starter auf der Startliste. Aus österreichischer Sicht werden vier Damen und elf Herren nicht nur um den Finaleinzug und viel Erfahrung auf internationaler Ebene kämpfen sondern u.a. auch um ein EM-Ticket für die Supersprint-EM vom 9.-11. August in Balikesir (TUR).

Zu absolvieren gilt es wieder zwei Runden im Schwarzsee (500m), vier Runden auf dem Rad (11,2km) und drei Kilometer (zwei Runden) zu laufen.

Startzeiten

Die ersten Qualifikationsläufe finden bereits morgen Freitag statt – zwei Wellen bei den Damen (13:00 und 14:00 Uhr) und drei Wellen bei den Herren (15:50, 16:50 und 17:50 Uhr). Die Finalläufe folgen dann am Samstag um 17:00 Uhr (Damen) bzw. um 18:00 Uhr (Herren).

Die Kitz Tri Games (ÖTRV-Nachwuchscup), ein Jedermann Sprinttriathlon und der Staffel-Firmentriathlon runden das sportliche Programm am Schwarzsee ab. Eine Afterraceparty und das Straßenkunstfestival in Kitzbühel sorgen danach auch für Unterhaltung.

“Es freut uns sehr, dass heuer erneut in der Sportstadt Kitzbühel ein Triathlon-Europacupbewerb ausgetragen werden kann. Vor allem für unsere jungen Kaderathlet:innen sind Europacuprennen ein wichtiger Meilenstein am Weg Richtung Olympische Spiele, gilt es doch gerade beim Heim-Europacup wichtige Punkte für die Weltrangliste zu erkämpfen. Neben dem Europacup freuen wir uns ebenso wieder Österreichs besten Nachwuchs in der Gamsstadt am Start zu sehen. Traditionell ist der Triathlon Kitzbühel die größte Nachwuchsveranstaltung im dichten ÖTRV-Rennkalender. Erwartet werden dabei wieder run 400 Nachwuchsathlet:innen!”, freut sich ÖTRV-Präsident Walter Zettinig auf ein actionreiches Wochenende und dankt dem OK-Team um Wolfgang Fuchs für die Organisation.

ÖTRV-Starter Europacup Kitzbühel

Sara Vilic (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sport, STMK)

Carina Reicht (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sport, STMK)

Leonie Hauser (HSV Triathlon Kärnten, K)

Tabea Huys (MAKE-IT-HAPPEN Triathlon Zillertal, T)

Thomas Windischbauer (starlim racing team wels, OÖ)

Patrik Leitner (Tri Team 1. USV Traun, OÖ)

Jan Bader (LTC Seewinkel, B)

Klemens Oberleithner (RATS Amstetten SU, NÖ)

Jan Alb (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sport, STMK)

Jakob Meier (Tri Team Bludenz, V)

Moritz Meier (Tri Team Bludenz, V)

Peter Luftensteiner (PSV Tri-Linz, OÖ)

Noah Künz (RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard, V)

Niklas Keller (RATS Amstetten SU, NÖ)

David Vollmann (LTC Seewinkel, B)