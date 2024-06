Der diesjährige IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria bot den Zuschauern ein Rennen voller Dynamik, spannender Führungswechsel und beeindruckender sportlicher Leistungen. Insgesamt 45 Profi-Athleten nahmen an dem Triathlon teil, der sich durch die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen erstreckte.

Wie erwartet, verließ Lukasz Wojt nach 3,8 Kilometern Schwimmen als Erster den Lendkanal. Die heimischen Athleten Favoriten Georg Enzenberger und Michael Weiss positionierten sich nach der ersten Disziplin auf den Plätzen 14 und 23.

Die 180 Kilometer lange Radstrecke sorgte für kontinuierliche Positionswechsel unter den Athleten. Nach der halben Strecke führte Kristian Grue, gefolgt von Lukasz Wojt und Georg Enzenberger. Niek Heldorn zeigte ebenfalls eine starke Leistung und hielt sich konstant im Führungsfeld. Die Abstände zwischen den Athleten waren minimal, was zu außergewöhnlich häufigen Platzierungswechseln führte. Am Ende des Radabschnitts führte Niek Heldorn das Feld an, dicht gefolgt von Kristian Grue und Denis Chevrot.

Der abschließende Marathonlauf über 42,2 Kilometer brachte weitere Spannung. Ab Kilometer 15 wechselten sich Denis Chevrot und Arthur Horseau an der Spitze ab, gefolgt von Jon Saeveraas Breivold. Diese Reihenfolge blieb bis zum Ziel bestehen: Denis Chevrot aus Frankreich gewann den IRONMAN Kärnten-Klagenfurt mit einer beeindruckenden Zeit von 7:49:11. Sein Landsmann Arthur Horseau folgte ihm mit 7:52:20 und den dritten Platz belegte Jon Saeveraas Breivold aus Norwegen mit 7:53:13.

„Ich wusste, dass es eine starke Gruppe sein würde, und mein Ziel war es, in dieser Gruppe zu bleiben. Ich wusste, dass wir auf der Laufstrecke kämpfen werden, und ich war bereit dafür. Ich habe das Rennen wirklich genossen, es ist eines der besten, nicht nur die Ziellinie, sondern überall auf der Laufstrecke und auf der Radstrecke sind Leute.“ sagt Denis Chevrot.

Die drei besten männlichen Berufsergebnisse

Platz Name Land Swim Bike Run Gesamtzeit 1 Denis Chevrot France 47:30 4:17:51 2:38:33 07:49:11 2 Arthur Horseau France 51:34 4:23:50 2:41:37 07:52:20 3 JonSæverås Brievold Norway 54:10 4:10:27 2:42:30 07:53:13

Georg Enzenberger (AUT), der im letzten Jahr bei seinem Heim-IRONMAN-Rennen Dritter wurde, kam in 8:02:05 als Achter ins Ziel und sagt: „Ich bin super happy mit meiner Leistung, auch wenn der achte Platz im ersten Moment gar nicht so gut ausschaut, aber wie gesagt, die Leistung von mir selbst war wahrscheinlich besser als letztes Jahr.“

Der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria 2024 bot zum 25 jährigen Jubiläum einmal mehr ein packendes Rennen, bei dem die AthletInnen ihre Ausdauer und Willensstärke unter Beweis stellten. Die Veranstalter danken allen TeilnehmerInnen, HelferInnen und ZuschauerInnen für ein unvergessliches Sportereignis.