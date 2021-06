Die Sonne strahlte über den ersten Renntag und ließ alle Teilnehmer über die Olympische (1,5km Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen) und Sprint Distanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen) ordentlich ins Schwitzen kommen.

Bereits in den frühen Morgenstunden fiel der Startschuss und die insgesamt 400 Teilnehmer auf beiden Distanzen nahmen die Herausforderung an und zeigten Höchstleistungen. Um 09:15 Uhr fiel der Startschuss der Olympischen Distanz. Gewonnen hat allen voran Sebastian Aschenbrenner der in einer Zeit von 02:04:10 das Rennen über die Olympische Distanz vor Christian Haas – der damit gleichzeitig steirischer Meister wurde und Michael Kalb für sich entscheiden konnte. Bei den Damen überzeugte Simone Kumhofer und setze sich gegen Katharina Loidl und Rebecca Stanz souverän durch. Kumhofer wurde somit auch steirische Meisterin.

Die Veranstalter blicken somit auf einen erfolgreichen ersten Tag zurück. Morgen geht es mit dem Hauptbewerb einer Mitteldistanz über 1,9km Schwimmen 90km Radfahren und 21,2 km Laufen bereits um 7:40 weiter