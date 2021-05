Jan Bader lief heute beim Best of 30-Finale des Europe Triathlon Junioren Cups in Caorle (ITA) auf Platz zwei. Nach der Tagesbestzeit in den gestrigen Halbfinalläufen fehlten im heute nur vier Sekunden auf Sieger Euan De Nigro aus Italien.

Niklas Keller und Thomas Windischbauer liefen in die Top15. David Vollmann (24.) und Julian Piller (26.) konnten ihre Halbfinalzeiten heute noch toppen! Noah Künz wurde 29. Im B-Finale belegte Matthias Freisinger den 12. und Tobias Schiffer den 29. Platz. “Mein Rennen war bis aufs Radfahren echt gut! Beim Laufen ging es mir nicht wie gewünscht auf. Ich bin nicht ganz zufrieden, es war aber trotzdem ein gutes Rennen!”, so Bader, der sein zweites Europacup-Podium feiern durfte. Ergebnis Europe Triathlon Junioren Cup Caorle (ITA), Finale Junioren Supersprint (300m Schwimmen, 9,5km Radfahren, 1,9km Laufen) 1. Euan De Nigro (ITA), 26:27min

2. Jan Bader (Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt, N), 26:31min

3. Miguel Espuna Larramona (ITA), 26:37min

12. Niklas Keller (RATS Amstetten Sportunion, N), 27:08min

15. Thomas Windischbauer (Tri Wimmers Wels, OÖ), 27:14min

24. David Vollmann (LTC Seewinkel, B), 27:40 min

26. Julian Piller (RATS Amstetten Sportunion, NÖ), 27:46min

29. Noah Künz (RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard, V), 28:15min

Steigerung bei den Juniorinnen Bei den Mädels konnten sich die beiden ÖTRV-Starterinnen gegenüber den Halbfinalläufen gestern steigern. Hannah Koglbauer belegte letztendlich im Finale den 17. und Larissa Burtscher, mit der schnellsten Zeit am Rad, den 21. Platz. Im B-Finale belegte Sarah Hämmerle den 8. Platz. Ergebnis Europe Triathlon Junioren Cup Caorle (ITA), Finale Juniorinnen Supersprint (300m Schwimmen, 9,5km Radfahren, 1,9km Laufen) 1. Barbara De Koning (NED), 29:10min

2. Myral Greco (ITA), 29:17min

3. Mara Krombach (LUX), 29:27min

17. Hannah Koglbauer (Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt, NÖ), 30:12min

21. Larissa Burtscher (Tri Team Bludenz, V), 30:42min