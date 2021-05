Mehr als 100 Profi-Triathleten kämpfen am Sonntag, 30. Mai um den ersten Sieg bei der Challenge St. Pölten. Unter ihnen die beiden Weltmeister Sebastian Kienle und Anne Haug, sowie der Titelverteidiger Franz Löschke.

Ein Blick in das Starterfeld der Challenge St. Pölten verrät. Das Who is Who der internationalen Triathlon-Szene kommt in die Niederösterreichische Landeshauptstadt für einen Schlagabtausch. Rennprognosen werden spannend.

Bei den Herren treffen mit Sebastian Kienle, Thomas Steger und Pablo Dapena die Top 3 der Challenge Riccione wieder aufeinander. Für Spannung wird wohl auch Paul Ruttmann sorgen. Der Oberösterreich zählt zu den stärksten Radfahrern auf der Mitteldistanz und konnte auf dem flachen Kurs in Dubai sowie dem hügeligen Kurs in St. George, Utah überzeugen. Die Radstrecke der Challenge St. Pölten ist eine Kombination aus beiden Kursen mit flachen ersten 30 Kilometern und hügeligen 60 Kilometern. Ruttmann freut sich schon auf das Zusammentreffen mit Sebastian Kienle mit einem zwinkern: “Ich bin Generation Uberbiker 2.0 – besser er hat viel Vorsprung nach dem Schwimmen. Was nicht der Fall sein sollte …”. Zu den starken Radfahrern zählen auch Frederic Funk und Andi Böcherer. Für Funk lief es heuer trotz guter Ergebnisse noch nicht ganz nach Plan. Wenn ihm ein Rennen aufgeht, ist mit ihm auch auf dem Podium zu rechnen. Eine starke Performance lieferte heuer auch Nick Kastelein. Der Trainingspartner von Jan Frodeno lief bei der Challenge Gran Canaria schneller wie der Patrick Lange. Ebenfalls am Start ist Michael Raelert, der sich heuer wieder in einer starken Form zeigt und bei der Challenge Riccione auch auf dem Rad mit den stärksten Athleten mithalten konnte. Michael Weiss lässt sich seinen Heimbewerb nicht aus. Weiss startet allerdings eine Woche vor der Mitteldistanz in Tulsa über die Langdistanz und kommt mit entsprechender Vorbelastung zum Schlagabtausch nach St. Pölten.

Bei den Damen wird das Feld von Weltmeisterin Anne Haug angeführt. Sie trifft auf die Siegerin der Challenge Riccione Sarissa De Vries und die Britin India Lee, die in Riccione auf Rang zwei lief. Zu den weiteren starken Athletinnen zählen Maja Stage Nielsen und Lisa Norden, die nach Rang zwei bei den Olympischen Spielen ihren Fokus auf den Radsport legte. Die Schweizerin Imogen Simmonds möchte auch auf das Podium und wird spätestens auf der Laufstrecke für Tempo sorgen.

Die Profi Damen bei der Challenge St. Pölten 2021

Anne Haug Imogen Simmonds Lisa Norden Maja Stage Nielsen Saleta Castro Laura Siddall Julie Lemmolo India Lee Sarissa De Vries Lucy Hall Laura Zimmermann Marjolaine Pierre Margie Santimaria Justine Mathieux Simona Krivankova Anne Reischmann Chantal Cummings Anna-Lena Best-Pohl Corina Hengartner Lina-Kristin Schink Lena Berlinger Melanie Baumann Ewa Bugdol Lisa-Maria Dornauer Margrit Elfers Ilona Eversdijk Lisa Gerß Laura Jansen Hana Kolarova Katharina Krüger Simone Kumhofer Annika Timm Gabriele Obmann

Die Profi Herren bei der Challenge St. Pölten 2021