IRONMAN Europe, Middle East & Africa gab heute bekannt, dass die IRONMAN® European Championship der Profi-Frauen im Rahmen des IRONMAN Finland Kuopio-Tahko am 14. August 2021 stattfinden wird.

Die Europameisterschaftstitel der Profi-Herren und aller Altersklassen werden weiterhin bei der Mainova IRONMAN European Championship in Frankfurt am 15. August 2021 vergeben.

Beide Veranstaltungen werden live für ein weltweites Publikum auf IRONMAN NOW® auf Facebook Watch gestreamt. Darüber hinaus wird das IRONMAN European Championship Rennen in Frankfurt auch live im hr-Fernsehen in Deutschland übertragen.

Nach dem Erfolg des “Women for Tri”-Rennens 2019 für Europa, den Nahen Osten und Afrika beim IRONMAN Kopenhagen, das von der amtierenden Weltmeisterin Anne Haug gewonnen wurde, erhalten die Profi-Frauen in diesem Jahr in Finnland eine eigene große Bühne, auf der dann sportlich um den größten IRONMAN-Titel des Kontinents gekämpft wird.

Es ist auch das erste Mal, dass Finnland eine regionale IRONMAN-Meisterschaftsveranstaltung vor der IRONMAN 70.3 World Championship 2023 ausrichtet. Die zweitägige WM-Veranstaltung wird dann vom 26. bis 27. August 2023 in der Stadt Lahti stattfinden.