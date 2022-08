Regelmässig wird in Italien neu gewählt. Selten hält eine Regierung die gesamte Legislaturperiode. Und ebenso oft trifft es auch IRONMAN Veranstaltungen in Italien, die aufgrund der Wahlen verschoben werden müssen. Der IRONMAN in Emilia Romagna war bereits davon betroffen und jetzt ist der IRONMAN 70.3 Jesolo betroffen.

Aufgrund von Wahlen muss der IRONMAN 70.3 Jesolo auf den 9. Oktober 2022 verschoben werden. Den Athleten werden folgende Optionen angeboten:

Start am neuen Termin

Start beim IRONMAN 70.3 Emilia-Romagna am 18. September

Start beim IRONMAN 70.3 Sardinien am 23. Oktober.

Eine Entscheidung muss bis zum 21. August 2022 getroffen werden. Wie auch bei anderen Verschiebungen seitens IRONMAN, trägt die finanzielle Last der Athlet, der seine Unterkunft nur in Ausnahmefällen kostenlos verschieben kann.