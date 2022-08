Der ALOHA TRI Traun entwickelt sich immer mehr zu einem wahren Highlight in Österreichs Triathlon-Szene. Nach dem Auftakt am Freitag mit einem 5 Kilometer Lauf und Open Water Swim (750 Meter bzw. 1.500 Meter) starteten am Samstag 300 Nachwuchsathleten beim ALOHA KIDS Traun. Die kühlen, teilweise nassen Bedingungen konnten die Stimmung am Oedter See in Traun nicht bremsen. Ausgestattet mit Klatschstangen wurden alle Athleten ins Ziel begleitet und das Finale des ÖTRV Nachwuchscups eine Triathlon-Party für Athleten, Zuschauer und Betreuer.

Und die Party ging am Sonntag weiter. Der ALOHA TRI Traun war mit 300 Athleten ebenfalls ausverkauft. “Mehr Athleten haben leider in der Eishalle nicht Platz. Wir haben über 40 zusätzliche Startplätze durch Optimierungen der Wechselzone geschaffen, um die starke Nachfrage nach Startplätzen erfüllen zu können,” so Stefan Leitner vom Organisationsteam. Über die Olympische Distanz wurden zusätzlich die Oberösterreichischen Landesmeisterschaften ausgetragen. Den Sieg und Landesmeistertitel holte sich Raphael Lukatsch vor Peter Müllner und David Zechleitner. Bei den Damen war einmal mehr Susanne Aumair nicht zu bezwingen. Im Wasser führte noch Anja Weilguny das Feld an, doch bereits nach kurzer Zeit auf dem Rad war es Aumair, die sich an die Spitze setzen konnte und diese auch nicht mehr abgab. Rang 3 ging an Birgit Mittenbühler.

Über die Sprintdistanz sollte es zu einem Duell zwischen Weltcupstarter Tjebbe Kaindl und der lokalen Nachwuchshoffnung Patrick Leitner kommen. Beide stiegen gemeinsam mit großem Vorsprung auf die Verfolger aus dem Wasser und stiegen auf das Rad. Doch bereits nach wenigen Kilometern kam es zu einer unglücklichen Verwechslung. “Die beiden Führenden waren mit dem Rennrad unterwegs und die Streckenposten dachten, dass es Sportler im Training sind und wurden von der Strecke geleitet. Zum Glück konnten sie es mit Humor nehmen. Es zeigt einmal mehr, wie menschlich und toll unsere Spitzensportler sind,” erklärt Leitner jene Szene, die dafür sorgte, dass der Sieg an Herausforderer Peter Huber ging. “Ich fahre regelmässig im Training mit über 400 Watt,” konnte auch Tjebbe Kaindl schmunzeln. Rang zwei ging an Jakob Kaiser vor Thomas Mayr. Bei den Damen gewann Petra Autengruber die “goldene Ananas”, die alle Sieger bei den ALOHA SPORT Triathlon Events erhalten. Sie gewann vor Sarah Hämmerle und Elisa Gehmair.

“Ein tolles Triathlon-Wochenende mit so vielen lachenden und zufriedenen Gesichtern sind der Dank der Athleten für die Arbeit, die über 100 freiwillige Helfer an diesem Wochenende geleistet haben. Zwei ausverkaufte Events in der aktuellen Zeit sind auch ein starkes Zeichen und motivieren für unsere weiteren Events, wie den ALOHA TRI Mondseeland am 4. September,” zieht Leitner ein erfreuliches Fazit.