50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen feiert die bayerische Hauptstadt München erneut ein Sportfest der Superlative. Neun Sportarten werden dabei ihre Europameisterschaften austragen. Eine davon ist Triathlon. Mit Lisa Perterer und Julia Hauser bzw. Luis Knabl, Tjebbe Kaindl und Leon Pauger wurden fünf österreichische Athleten für die Titelkämpfe über die Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen) nominiert.

Europas beste Triathleten am Start

Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sind Europas beste Triathlet:innen am Start. Die Damen starten am Freitag, den 12. August um 17:15 im Münchner Olympiapark. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K) und Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W) wurden dabei aus österreichischer Sicht bei den Damen nominiert. Die Herren starten dann am Samstag, den 13. August um 16:00 Uhr in ihr Rennen. Am Start wird mit Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T), Tjebbe Kaindl (Tri Team TS Wörgl, T) und Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V) ein österreichisches Trio stehen. Am Sonntag findet dann noch die Mixed Team EM statt.

Stimmen im Vorfeld

Julia Hauser:

“Ich bin gerade noch in Livigno auf Höhentrainingslager, wo ich meine letzten drei Wochen verbracht habe. Das Training lief super und ich freu mich auf die EM. Wir fahren morgen nach München. Es ist richtig cool, dass die EM in München stattfindet. Meine Familie und Freunde kommen zusehen und das gibt eine kleine extra Motivation. Ich finde es richtig toll, dass mehrere Sportarten am selben Ort ihre Europameister küren und dadurch wird die EM in München einfach noch spektakulärer. Es ist etwas Besonderes den Wettkampf im Olympiapark absolvieren zu dürfen.”

Tjebbe Kaindl:

“Ich habe mir letzte Woche die Strecke angeschaut und bin schon richtig in Wettkampfstimmung. Eine Stunde von Zuhause so ein Event zu haben ist natürlich gewaltig, es kommen viele Freunde zuschauen und das motiviert mich nochmal extra. Und auch für die, die es nicht schaffen können das Rennen in ZDF und ORF Sport Plus Live verfolgen. Nach sechs Wochen ist nun auch rechtzeitig zur EM mein Rad vom letzten Wettkampf gekommen.”

Leon Pauger:

“Ich bin fit und die Vorbereitung lief auch gut! Mein Ziel wäre ein Top 15 Platz wenn es gut läuft. Es ist schon cool, dass die EM so nah von zu Hause stattfindet, weil viele Freunde und auch die Familie zuschauen kommen! So nah war ja noch nie so ein grosses Event! Und umso cooler, dass es mit mehreren Sportarten zusammen ist, dadurch ist es dann umso größer und es werden auch viel mehr Zuschauer sein! Für mich wird es das größte Event bis jetzt sein!”

Übertragungen

Die Rennen werden unter anderem im deutschen Fernsehen und auch im ORF wie folgt übertragen: