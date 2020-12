IRONMAN kehrt 2021 nach Maastricht zurück

Der neue IRONMAN 70.3 Maastricht-Limburg findet erstmals am 1. August, 2021 statt

Nach zweijähriger Pause (2019/2020) findet 2021 wieder ein IRONMAN-Rennen in Maastricht-Limburg statt. Die Rückkehr erfolgt im Rahmen des neuen IRONMAN® 70.3® Maastricht-Limburg am 1. August 2021. Die Region im Südwesten der Niederlande war bereits einmal IRONMAN-Veranstaltungsort: Von 2015 bis 2018 fand hier der IRONMAN Maastricht-Limburg statt, darauf folgte das Maastricht Multisport Festival, bestehend aus einem 5150 Triathlon, einem 4:18:4 Sprint-Triathlon und einem IRONKIDS-Rennen, in den Jahren 2019 und 2020.

Jetzt kommt zu diesen Rennen ein IRONMAN 70.3-Event hinzu. “Wir freuen uns wirklich, dass Maastricht Host City eines IRONMAN 70.3-Rennens wird”, sagt Stefan Petschnig, Managing Director Europe, Middle East and Africa für The IRONMAN Group. “Andererseits waren wir ja nie wirklich weg. Das Maastricht Multisport Festival war ein großer Erfolg und ein IRONMAN 70.3 die logische und konsequente Fortsetzung dieses Erfolgs. Es ist unsere Chance, der Stadt und Region unsere Dankbarkeit für ihre Unterstützung zu zeigen.”

Damit gibt es im kommenden Jahr zwei IRONMAN 70.3-Rennen in den Niederlanden: IRONMAN 70.3 Westfriesland am 27. Juni 2021 und eben den IRONMAN 70.3 Maastricht-Limburg am 1. August 2021.

Das Rennen beginnt mit dem Start bei der “St. Servaasbrug” (der ältesten Straßenbrücke der Niederlande) und führt von dort über eine Runde auf den Schwimmkurs, der von beiden Seiten gut für Zuseher zugänglich ist. Danach geht es auf den 90 Kilometer langen Radkurs, der den Süden Limburgs von seiner schönsten Seite zeigt. Der abschließende 21,1 Kilometer lange Laufkurs führt durch das Herz der historischen Innenenstadt bis zum Ziel auf dem zentralen Marktplatz.