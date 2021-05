In Lissabon (POR) wird morgen der einzige Mixed Relay Qualifikationsbewerb für die Olympischen Spiele stattfinden. Eine von drei Möglichkeiten sich für den Teambewerb zu qualifizieren. Für das österreichische Team eine der wenigen Möglichkeiten in diesem Format Erfahrungen zu sammeln.

Rund 30 Nationen kämpfen um einen heißbegehrten Platz im Olympic Team Relay-Bewerb, der in Tokio seine olympische Premiere feiern wird. Mit aktuell zwei Quotenplätzen bei den Damen und zwei Quotenplätzen bei den Herren im Individualranking für die Olympischen Spiele ist Österreich eines von weltweit nur rund 16 Teams, die bereits für diesen Bewerb planen können. In Lissabon werden morgen drei weitere Nationen die Möglichkeit haben ein Ticket zu lösen. Für das rot-weiß-rote Team werden Julia Hauser, Sara Vilic, Luis Knabl und Lukas Hollaus starten. In diesem rasanten Staffelbewerb hat jeder von ihnen einen Triathlon über die Supersprintdistanz (300m Schwimmen, 7km Radfahren, 1,7km Laufen) zu absolvieren, bevor er/sie an den/die andere übergibt!

Mit dem Weltcup über die Olympische Distanz (1.500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen) am Samstag (Herren) bzw. Sonntag (Damen), findet in der portugiesischen Hauptstadt zudem der viertletzte Qualifikationsbewerb für Tokio 2020 statt.

Zeitplan

Freitag, 21. Mai 2021

12:30 Uhr (MESZ) Mixed Relay Start

Samstag, 22. Mai 2021

13:20 Uhr (MESZ) Start Herren

Sonntag, 23. Mai 2021

14:30 Uhr (MESZ) Start Damen

ÖTRV-Athleten beim Weltcup

Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W)

Sara Vilic (3athlon Kärnten, K)

Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T)

Lukas Hollaus (TV Zell/See, S)

Lukas Pertl (TRI TEAM Hallein, S