IRONMAN Austria wieder live auf Facebook

Die IRONMAN Group, ein Unternehmen der Wanda Sports Group (Nasdaq: WSG), freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass sie im kommenden Jahren 19 Rennen auf der ganzen Welt per Livestream auf der IRONMAN Now® Facebook Watch-Seite zeigen wird – und das bereits zum dritten Mal.

Die Berichterstattung, die weltweit für Fans auf Facebook verfügbar ist, startet am Sonntag, den 7. März, mit dem Nutri-Grain IRONMAN New Zealand, der in Taupō, Neuseeland, stattfindet. In den vergangenen zwei Jahren ist die Nachfrage nach Live-Berichterstattungen deutlich gestiegen und lockt jährlich so rund 350 Millionen Menschen auf die Seite.

Die 19 Veranstaltungen, die dieses Jahr live gezeigt werden, finden in 12 verschiedenen Ländern, vier Kontinenten und einer Subregion statt. Die gezeigten Rennen umfassen dabei auch zahlreiche Kontinentalmeisterschaften, wie beispielsweise in Nelson Mandela Bay, Südafrika, St. George, Utah, Cairns, Australien, Frankfurt, Deutschland, sowie an weiteren Städten rund um den Globus wie Klagenfurt, Österreich, Mont-Tremblant, Québec, Kanada, Hamburg, Deutschland, Cascais, Portugal, sowie Kalmar, Schweden, stattfinden werden.

Auf vielfachen Wunsch werden der IRONMAN Austria-Kärnten, der IRONMAN Italy Emilia-Romagna und der besonders fordernde IRONMAN Wales zurückkehren.

Ihre ersten Auftritte auf Facebook Watch werden der neue Certified Piedmontese IRONMAN Tulsa und der erste IRONMAN Switzerland in Thun haben, während der Subaru IRONMAN Canada seine lang erwartete Rückkehr nach Penticton, British Columbia, feiert. Die langjährigen Austragungsorte Panama City Beach, Florida, USA, und Santa Rosa, Kalifornien, USA, werden sich einem der ältesten und beliebtesten Veranstaltungen im globalen Zirkus, dem Nutri-Grain IRONMAN New Zealand, anschließen, sodass alle drei Veranstaltungen ihr Debüt bei IRONMAN Now geben werden.

Die Vega IRONMAN World Championship, die jährlich in Kailua-Kona, Hawai`i, stattfindet, garantiert wieder ein umfassendes Wochenprogramm, das am 10. Oktober in einer fast ganztägigen Live-Berichterstattung über das Rennen gipfelt. Die Vega IRONMAN World Championship im vergangenen Jahr umfasste mehr als 20 Stunden Live-Berichterstattung am Renntag, die vom morgendlichen Body-Marking bis zur Feier an der Ziellinie reichte.

Die umfangreiche Berichterstattung über das Jahr 2020 endet dort, wo sie angefangen hat. Nämlich mit der IRONMAN® 70.3® World Championship 2020, die am 28. und 29. November in Taupō, Neuseeland stattfindet. Fast 6.000 der besten Triathleten der Welt werden sich im Great Lake Taupõ Distrikt versammeln, um das größte je stattfindende Ereignis in der Geschichte der Serie zu erleben.

IRONMAN produziert seine Live-Berichterstattung für ein vernetztes Publikum, wobei eine einzigartige Zuschauerinteraktion durch Facebook-Watch-Parties, Echtzeit-Umfragen und Fandiskussionen entsteht und nutzergenerierte Inhalte von Zuschauern entlang der Strecke einbezogen werden.

Die Live-Berichterstattung wird von ehemaligen IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Gewinnern, darunter Dede Griesbauer, Matt Lieto und Michael Lovato, sowie von den ehemaligen IRONMAN-Weltmeistern und Hall of Famers Paula Newby Fraser und Greg Welch moderiert.

Die Live-Berichterstattung über die folgenden Veranstaltungen sowie eine Reihe von On-Demand-Programmen wird weltweit über die IRONMAN Now Facebook-Seite – www.facebook.com/IRONMANnow – verfügbar sein. Der vollständige Zeitplan für das Jahr 2020 ist untenstehend zu finden.

2020 IRONMAN Now Facebook Watch Schedule Date Event Location March 7 Nutri-Grain IRONMAN New Zealand Taupō, New Zealand March 29 IRONMAN African Championship Nelson Mandela Bay, South Africa May 2 IRONMAN North American Championship St. George, Utah, USA May 31 Certified Piedmontese IRONMAN Tulsa Tulsa, Okla., USA June 7 Cairns Airport IRONMAN Asia-Pacific Championship Cairns, Australia June 21 IRONMAN Hamburg Hamburg, Germany June 28 Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt, Germany July 5 IRONMAN Austria-Kärnten Klagenfurt, Austria July 12 IRONMAN Switzerland Thun, Switzerland July 25 IRONMAN Santa Rosa Santa Rosa, Calif., USA August 15 IRONMAN Kalmar Kalmar, Sweden August 23 Subaru IRONMAN Mont-Tremblant Mont-Tremblant, Québec, Canada August 30 Subaru IRONMAN Canada Penticton, British Columbia, Canada September 6 IRONMAN Wales Tenby, Pembrokeshire, Wales, UK September 19 IRONMAN Italy Emilia-Romagna Cervia, Emilia-Romagna, Italy September 26 IRONMAN Portugal – Cascais Cascais, Portugal October 10 Vega IRONMAN World Championship Kailua-Kona, Hawai`i, USA November 2 Visit Panama City Beach IRONMAN Florida Panama City Beach, Florida, USA November 28-29 IRONMAN 70.3 World Championship Taupō, New Zealand