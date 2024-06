In diesem Jahr feiert der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria ein besonderes Jubiläum: Zum 25. Mal wird dieses prestigeträchtige Triathlon-Event in der malerischen Region Kärntens ausgetragen. Am 16. Juni 2024 werden über 3000 Athletinnen und Athleten an den Start gehen, um sich der Herausforderung von 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen zu stellen. Besonders hervorzuheben ist in diesem Jahr das stark besetzte Profi Herrenfeld, das die Zuschauer mit hochkarätigem Sport begeistern wird.

Unter den Favoriten befinden sich zahlreiche Topathleten. Der Österreicher Michael Weiss, der bereits mehrere IRONMAN-Siege feiern konnte, darunter auch in Kärnten, wird alles daransetzen, erneut als Erster die Ziellinie zu überqueren und seinen Heimvorteil zu nutzen.

Ein weiterer starker österreichischer Teilnehmer ist Georg Enzenberger, der im letzten Jahr einen beeindruckenden 3. Platz belegte und sich den Titel des österreichischen Meisters sicherte. Enzenberger ist hoch motiviert, seinen Erfolg zu wiederholen und vielleicht sogar zu übertreffen.

Denis Chevrot aus Frankreich ist ein weiterer Top-Athlet, der in Klagenfurt an den Start gehen wird. Chevrot sicherte sich im vergangenen Jahr den Sieg beim IRONMAN Hamburg und möchte seine Erfolgsserie fortsetzen.

Ein Name, der immer wieder im Zusammenhang mit beeindruckenden Schwimmleistungen genannt wird, ist Lukasz Wojt. Der ehemalige Profischwimmer ist bekannt dafür, nach den 3,8 km Schwimmen als Erster aus dem Wasser zu kommen und seine Konkurrenz zu distanzieren.

Der Russe Ivan Tutukin, der 2022 den Sieg in Klagenfurt feiern konnte, kehrt ebenfalls zurück, um seinen Titel wieder an sich zu reisen. Nach seiner Dopingsperre steht Thomas Steger erneut auf der Startliste. Seinen Start bei der Challenge St. Pölten musste Steger allerdings kurzfristig wieder absagen.

Frisch vom Podium des IRONMAN 70.3 Switzerland kommt der Deutsche Ruben Zepuntke, der sich mit einem starken 2. Platz präsentierte. Zepuntke ist in Topform und bereit, auch in Klagenfurt, um den Sieg zu kämpfen.

Diese und viele weitere namhafte Profis aus der ganzen Welt werden am 16. Juni 2024 in Kärnten erwartet, um den legendären IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die Zuschauer können sich auf spannende Wettkämpfe und herausragende sportliche Leistungen freuen.

Die vollständige PRO Athleten Startliste (Änderungen vorbehalten):