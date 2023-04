Die Veranstalter des Apfelland Triathlon erhöhen das Preisgeld für die Athleten von 20.000 Euro auf 25.000 Euro. Durch die Erhöhung der Startgebühr erhält der Apfelland Triathlon die PTO Kategorie “Silver” und so erhoffen sich die Veranstalter, noch mehr Profi Athleten den Weg nach Stubenberg schmackhaft zu machen. Neben dem Preisgeld erhalten die Profi Athleten auch Punkte für das PTO Ranking. Um in den Genuss des Preisgeldes zu kommen, ist keine Profi-Nennung notwendig. Das Preisgeld wird unter den besten Athleten unabhängig von ihrem Status aufgeteilt.

Bereits mehr als 1000 Amateursportlerinnen und Amateursportler aus 18 Nationen haben sich einen Startplatz für eines der 3 Rennen am Wochenende gesichert. Für alle, die noch dabei sein wollen, heißt es jetzt schnell sein. Es sind nur noch wenige Restplätze vorhanden. Für den Kids-Aquathlon am Samstag, 27.05.2023 und dem Schwimmbewerb am Freitag, 26.05.2023 sind noch ausreichend Startplätze vorhanden. Als krönenden Abschluss findet heuer am Pfingstsonntag am Eventgelände gemeinsam mit dem Hitradio Ö3 noch eine Afterraceparty statt.