Die Besten des Langdistanz-Triathleten werden bei der lang erwarteten Intermountain Healthcare IRONMAN® World Championship 2021 presented by Utah Sports Commission in St. George, Utah, an der Startlinie stehen. Das wohl anspruchsvollste eintägige Ausdauerevent der Welt wird mehr als 75 der weltbesten Profi-Triathleten zusammenbringen, die um ein Preisgelde in der Höhe von 750.000 USD und den Titel des IRONMAN-Weltmeisters kämpfen werden.

Bei den Männern gibt es viele Anwärter in einem starken Feld, das einige der größten Namen im Triathlon umfasst. Da der amtierende IRONMAN-Weltmeister Jan Frodeno (DEU) verletzungsbedingt ausfällt, wird ein neuer IRONMAN-Weltmeister aus einem starken Feld von Veteranen und aufstrebenden Talenten aus allen Teilen der Welt gekürt werden. In St. George werden unter anderem der IRONMAN-Weltmeister von 2014 und Drittplatzierte von 2019, Sebastian Kienle (DEU), der zweimalige Olympiasieger Alistair Brownlee (GBR) sowie zwei aufsehenerregende Norweger – der Olympiasieger von 2020 und IRONMAN Cozumel-Sieger von 2021, Kristian Blummenfelt (NOR), und der zweimalige IRONMAN® 70.3®-Weltmeister und IRONMAN Florida-Sieger von 2021, Gustav Iden (NOR) – an den Start gehen. Bart Aernouts (BEL) und David McNamee (GBR), die beide in den letzten Jahren bei der IRONMAN-Weltmeisterschaft auf dem Podium standen, ergänzen das starke Feld. Und während sich viele auf die Europäer konzentrieren, sind Sam Long (USA) und Lionel Sanders (CAN) keine Unbekannten auf der großen Bühne und sollten nicht vergessen werden, wenn sie um den obersten Platz auf dem Podium kämpfen.

Aus Österreich steht im Profi Feld einzig Michael Weiss an der Startlinie und kämpft um eine gute Platzierung. Für die besten acht Athleten winken Slots für die IRONMAN World Championship 2022 in Kona, Hawaii

Die Startliste der Profi-Männer für die Intermountain Healthcare IRONMAN World Championship 2021 presented by Utah Sports Commission: