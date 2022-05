Bei der Challenge St. Pölten werden am Sonntag, den 29. Mai, Dutzende Profisportlern am Start sein. Bei den Herren werden die meisten Augen auf die Deutschen Jan Stratmann und Maurice Clavel gerichtet sein, die im letzten Jahr Zweiter bzw. Dritter wurden und nun den Sieg anstreben werden. Ein sehr starkes Teilnehmerfeld wird auch bei den Frauen an den Start gehen, und die größten Favoritinnen auf den Sieg scheinen Lucy Buckingham und Grace Thek zu sein, die beide von The Championship am vergangenen Wochenende kommen, wo Buckingham Dritte und Thek Achte wurde.

Natürlich weiß man nie im Voraus, was während eines Rennens passieren wird, vor allem nicht auf einer spektakulären Strecke wie der Challenge St. Pölten, die auf dem Rad alles andere als flach ist. Außerdem werden Stratmann und Clavel den Kampf um das Podium nicht einfach gewonnen haben, denn es sind noch viele weitere sehr starke Weltklasseathleten am Start. Andreas Böcherer und Nils Frommhold sind da ebenso zu nennen wie Caleb Noble, der kürzlich bei der ersten Auflage der Challenge Malta auf dem Podium stand, und Giulio Molinari.

Das Gleiche gilt für das Rennen der Frauen, wo die Britin Lucy Buckingham und die Australierin Grace Thek zu den größten Favoritinnen zählen. Die drei Erstplatzierten des letzten Jahres – Anne Haug, Imogen Simmonds und Maja Stage-Nielsen – werden am 29. Mai nicht dabei sein, so dass sich für eine Reihe anderer Spitzensportlerinnen neue Chancen ergeben. Chantal Cummings zum Beispiel, die bei der Challenge Malta ebenfalls auf dem Podium stand, wird sich zweifelsohne ganz vorne zeigen wollen.